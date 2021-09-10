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Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений

10 сентября 2021 11:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 сентября провел переговоры с главой Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений-1

Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. Подробнее здесь

Встреча прошла накануне профессионального праздника белорусских следователей. На ней присутствовал и глава нашего СК, поэтому Президент не упустил возможность в его лице лично поздравить всех сотрудников ведомства. 

Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
12 сентября у нас День работника следственных органов. Скажем откровенно, это люди, которые в этой большой работе являются основным звеном. Хотел бы и вас поздравить, и в лице обоих наших руководителей – России и Беларуси – наших ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений, все делают для того, чтобы справедливость восторжествовала, с этим праздником. И пожелать вам крепости духа. 

Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений-7

В 2021 году исполняется ровно 10 лет со дня создания Следственного комитета Беларуси. 

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Бастрыкин # Дмитрий Гора # Фотофакт

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