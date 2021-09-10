Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

12 сентября у нас День работника следственных органов. Скажем откровенно, это люди, которые в этой большой работе являются основным звеном. Хотел бы и вас поздравить, и в лице обоих наших руководителей – России и Беларуси – наших ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений, все делают для того, чтобы справедливость восторжествовала, с этим праздником. И пожелать вам крепости духа.