Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 сентября провел переговоры с главой Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 сентября провел переговоры с главой Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. Подробнее здесь.
Встреча прошла накануне профессионального праздника белорусских следователей. На ней присутствовал и глава нашего СК, поэтому Президент не упустил возможность в его лице лично поздравить всех сотрудников ведомства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
12 сентября у нас День работника следственных органов. Скажем откровенно, это люди, которые в этой большой работе являются основным звеном. Хотел бы и вас поздравить, и в лице обоих наших руководителей – России и Беларуси – наших ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений, все делают для того, чтобы справедливость восторжествовала, с этим праздником. И пожелать вам крепости духа.
В 2021 году исполняется ровно 10 лет со дня создания Следственного комитета Беларуси.