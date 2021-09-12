Дмитрий Мезенцев о союзных программах Беларуси и России: это сегодня ещё одно основание быть сильнее
На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи.
Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.
От этой встречи действительно ждали многого.
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Политики часто встречаются. В последнее время особенно. К решению такого глобального, а 28 союзных программ – это мощно, шли довольно долго. В обстоятельства вмешивались самые разные факторы. Не исключение и политика. Где-то не понимали позицию нашей страны. В общем, несмотря на все перипетии, от стратегии на союз с Россией не отказывались.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
По сути, это план для всех нас. План экономической работы на ближайшие три года, а там, что называется, посмотрим. Я убежден, что будут результаты. И самое главное, это сегодня еще одно фундаментальное основание нам быть конкурентоспособнее, сильнее. С учетом всех, к сожалению, жестких вызовов в отношении к Беларуси и России, которые демонстрирует коллективный Запад. Эту форму давления беспрецедентную, несправедливую, неправую на протяжении последних лет. Мы справимся.