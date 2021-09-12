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Дмитрий Мезенцев о союзных программах Беларуси и России: это сегодня ещё одно основание быть сильнее

12 сентября 2021 16:31
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На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи. 

Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.

Дмитрий Мезенцев о союзных программах Беларуси и России: это сегодня ещё одно основание быть сильнее-1

От этой встречи действительно ждали многого.

Роман Головченко: «Около 50% отечественного товарооборота приходится на Российскую Федерацию». Читайте здесь.

Политики часто встречаются. В последнее время особенно. К решению такого глобального, а 28 союзных программ – это мощно, шли довольно долго. В обстоятельства вмешивались самые разные факторы. Не исключение и политика. Где-то не понимали позицию нашей страны. В общем, несмотря на все перипетии, от стратегии на союз с Россией не отказывались.

Дмитрий Мезенцев о союзных программах Беларуси и России: это сегодня ещё одно основание быть сильнее-3

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
По сути, это план для всех нас. План экономической работы на ближайшие три года, а там, что называется, посмотрим. Я убежден, что будут результаты. И самое главное, это сегодня еще одно фундаментальное основание нам быть конкурентоспособнее, сильнее. С учетом всех, к сожалению, жестких вызовов в отношении к Беларуси и России, которые демонстрирует коллективный Запад. Эту форму давления беспрецедентную, несправедливую, неправую на протяжении последних лет. Мы справимся.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Мезенцев # Виктория Ходосок # Фотофакт

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