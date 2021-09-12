«Снесёт мгновенно, и никто тебя не найдёт». Как белорусские курсанты спасали людей в центре сильнейшего наводнения

Новости Беларуси. К учениям сил и средств разведки вооруженных сил ОДКБ в Таджикистане «Поиск-2021» сейчас готовятся курсанты Военной академии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То, что они достойно пройдут все этапы, не сомневаешься. Буквально на этой неделе на имя министра обороны Беларуси Виктора Хренина пришло письмо от российских коллег с просьбой поощрить учащихся факультета военной разведки. Летом ребята принимали участие в соревнованиях по полевой выучке «Зеленая тропа». На одном из этапов команды оказались в центре сильного наводнения в Краснодарском крае. Не растерялись, проявили мужество, из воды эвакуировали тех, кто оказался в водовороте горной реки. Детали спасательной операции узнала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Дело случая. Можно идти по прямой и прекрасно достичь финиша, а можно случайно оступиться. И хорошо, если рядом окажется тот, кто протянет руку помощи.

Умению работать в команде и вовремя подставить друг другу плечо курсанты Военной академии учатся во время тренировок на полигоне. Слаженность сборная команда факультета разведки ехала показать на «Зеленой тропе» в Краснодарском крае. Элитные соревнования среди подразделений спецназначения Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, два десятка команд и полтысячи участников. Вот они – с рюкзаками свыше 40 килограммов умело проходят водную переправу и преодолевают минную полосу препятствий. Позади и высадка с вертолета. Впереди – марш-бросок на десятки километров по горам, болотам и лесам под 40-градусным солнцем.

Оказалось, именно погода и подготовила главное испытание на выносливость. Обрушился проливной дождь. За считаные минуты маленькая горная река Псекупс, по сути, ручеек, набирает мощь и становится морем. Местные жители эти дни назовут потопом Ноя. Бурлящий поток поглощал все на своем пути.

Здесь тек ручеек незначительный, можно было по колено перейти. А сейчас попробуй зайди, тебя снесет мгновенно, и никто тебя не найдет. Такая мощь потока, что деревья сносит.

Александр Красновский, начальник кафедры сил специальных операций и войсковой разведки Военной академии Беларуси:

Один из военнослужащих Российской Федерации имеет опыт горной подготовки, он сказал, что был при лавине, лавина не так страшна, как это наводнение, это горное наводнение, потому что тебя просто берет ужас от того, что ты ощущаешь себя пушинкой. Когда рядом с тобой валит дерево, сносит его, сосну или дуб, его, как спичку, уносит вниз, ты просто понимаешь свою беспомощность перед силами природы. Судьи принимают решение срочно приостановить соревнования и подняться на возвышенность. Но ближе к ночи вода уверено забирала последние метры суши. О том, что в этот момент белорусские курсанты совершили действительно подвиг, узнали случайно – из письма на имя министра обороны Виктора Хренина, где коллеги просят поощрить ребят за проявленное мужество. Сами же курсанты скромничают, мол, так поступил бы каждый. К тому же предпочитают быть в тени. Будущая профессия разведчика все-таки обязывает: если и рассказать детали, то без фамилий. По сути, команды попали в природную ловушку, водные края смыкались на глазах. Обеспечив себя страховкой, курсанты бросились спасать тех, кто уже едва держался на воде. Темно, люди находились по горло в воде. Курсанты Военной академии рассказали о страшной ситуации в России. Читайте здесь.

Это потом станет понятно, что в холодной реке, которая неслась с неимоверной скоростью, они пробыли четыре часа. Несмотря на погодные перипетии, все 16 участников российской команды были спасены. Им оказали первую медицинскую помощь.

Самые первые слова, когда мы только их вытаскивали, только они оказывались на нашей стороне, в этот момент они говорили эти слова: они спрашивали, откуда мы, и благодарили. Чувствовалось, что от всей души.

Спустя часы к командам сможет пробраться МЧС, дальше соревнования продолжатся, затем летние каникулы. Но об отважном поступке сборной факультета военной разведки не забыли. Благодарность зачитали прямо на построении. Теперь зародилась и новая традиция: первокурсникам Военной академии обязательно расскажут о героях нашего времени.

Да не герой я. Почему? Это обычное дело. Я считаю, что человек с какими-то моральными принцами... не должен, но должен был задуматься, чтобы сделать это.