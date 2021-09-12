Политолог: на южных границах ОДКБ серьёзно растёт террористическая угроза
На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи.
Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.
От этой встречи действительно ждали многого. Сторонники союза – решения давних белорусско-российских вопросов, противники – удобного момента, чтобы вылить порцию желчи и хейта.
Дмитрий Мезенцев о союзных программах Беларуси и России: это сегодня еще одно основание быть сильнее. Читайте здесь.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Чего только не умудрились настрочить и ляпнуть особо талантливые авторы: и что встреча в Кремле – разговор двух диктаторов, и что Лукашенко едет сдавать суверенитет и никаких договоренностей между Минском и Москвой не будет. Но все мы понимаем, что кулуарные сплетни сродни дешевой беллетристики – строчки хорошо ложатся и массово заходят.
Николай Сергеев, политолог:
Кто-то говорит, что кто-то на ком-то иждивенчеством занимается или кто-то кого-то собирается поглощать. Это совершенно неправильно, и президенты подчеркивали, что этот союз взаимовыгодный. Тем более сейчас, когда очень неспокойной стала международная обстановка. Мы видим, что происходят абсолютно бесконечные военные игрища на западных границах Союзного государства, а, например, на южных границах ОДКБ серьезно растет террористическая угроза. Поэтому очень важно, чтобы мы в данной ситуации, когда мир вошел в состояние разбалансировки, болтанки, необходимо, чтобы наше единство укреплялось.