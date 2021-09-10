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Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали

10 сентября 2021 14:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 сентября провел переговоры с главой Следственного комитета России. Встреча стала логичным продолжением саммита в Кремле, который прошел 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-1

Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. Подробнее здесь.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-4

Встреча прошла накануне профессионального праздника белорусских следователей, на ней присутствовал и глава нашего СК, поэтому Президент в его лице поздравил всех сотрудников ведомства.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-7

Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений. Подробнее здесь.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-10

В 2021 году исполняется ровно 10 лет со дня создания Следственного комитета Беларуси. Что до СК России, его глава Александр Бастрыкин в Минск прибыл не один.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-13

Для российской делегации и белорусских коллег во Дворце Независимости провели экскурсию.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-16

Сергей Петров, руководитель управления по воспитательной работе Следственного комитета России:
Во-первых, хочу поздравить всех коллег с наступающим юбилеем. Пожелать им здоровья, благополучия, счастья в семье. Безусловно, следственные комитеты России и Беларуси будут дружить и далее.

Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали-19

Кроме традиционных преступлений, безусловно, сейчас набирает обороты киберпреступность. Поэтому этому тоже уделяется очень большое внимание. У нас, в России, создано специальное подразделение, которое еще занимается расследованием уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг. На это тоже большое внимание.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Александр Бастрыкин # Дмитрий Гора # Сергей Петров # Фотофакт

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