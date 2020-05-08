История, священная для страны. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землёй с мест воинских захоронений

Новости Беларуси. Беларусь помнит! Одно из самых масштабных мероприятий этой праздничной недели прошло 8 мая в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест, где проходили кровопролитные бои, где людей держали за колючей проволокой, где пытали и убивали мирных жителей.

На этих местах сегодня – мемориалы и обелиски. Капсулы наполняли в течение года, чтобы накануне юбилея Великой Победы собрать их в храме – настоящем памятнике всем тем, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мир. Для каждого белоруса память о той войне свята.

Капсулы с землей со всех мест боевой славы Беларуси доставили на территорию Храма-памятника на вертолете. Военнослужащим роты почетного караула передали семь хрустальных сосудов – по одному от каждой области и Минска. По сути, это финал международной акции «Во славу общей Победы». На протяжении года горсти земли с военных кладбищ и захоронений, братских могил и обелисков, мест расстрелов военнопленных и мирных жителей собирали волонтеры нашей молодежной организации. Например, Георгий Невда из Светлогорска.

Георгий Невда, активист БРСМ Светлогорска:

У нас довольно интересно это было все собрано, потому что все наши митинги по сбору были посвящены годовщинам освобождения территорий нашего Светлогорского района. Всего нами была собрана земля из 40 братских захоронений.

Сегодня порой мы слышим, что молодежь нынче не та. Мол, в век информационных технологий не понять всего того, чем жили, за что боролись и погибали наши предки. Но это точно не про нас! В каждой белорусской семье есть своя, глубоко личная трагедия той войны. И эти истории передаются из поколение в поколение – вот главный принцип жизни.

В этот важный день в знаковом месте в преддверии юбилея Великой Победы, конечно, и глава государства. Александр Лукашенко вместе с участниками акции заложил капсулы с землей в большом зале крипты. Чуть ранее сюда доставили сосуды из городов-героев России и Украины, а также многих европейских стран и Прибалтики, из тех мест воинской славы, где сражались и погибали белорусы. Тем самым наша страна расширила границы великого события. Значимость Великой Победы сегодня вообще трудно переоценить.

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации ветеранов:

Со столицей России, с Санкт-Петербургом, с Украиной… Мы сотрудничаем также с другими посольскими представительствами в нашей стране. В частности, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, которые, так же как и мы, стараются отдать честь и уважение тем, кто вместе в годы великих сражений добились этой Великой Победы. Мы, как единая семья, радуемся, что мы вместе. И пусть процветают наши народы.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:

Я полагаю, что многим странам, не только в Содружестве, но и в мире, можно брать пример с Беларуси: как она преодолевает трудности и как она относится к истории и памяти о Великой Победе.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Отныне в крипте храма хранятся горстки земли со всех памятных мест Беларуси, связанных с Великой Отечественной. А это 150 военных кладбищ, более 4300 братских могил, сотни мемориальных комплексов и захоронений, в которых покоятся 900 тысяч военнослужащих. Среди погибших много неизвестных солдат, но благодаря в том числе этой акции каждый год на безымянных могилах появляются инициалы. Сохранить память наших героев, разыскать имена погибших и не дать переписать историю. А еще важно окружить заботой тех, кто собственными глазами видел все ужасы той войны и дожил до наших дней.

Александр Зорин, активист БРСМ Бреста:

Ветеранам что важно? Не важны им какие-то ценные подарки, деньги или еще что-то. Им важно общение. Был случай, когда мы просидели у ветерана четыре часа. Потому что на самом деле очень тяжело вместить в четыре часа (условно) тот путь, который он прожил, те боевые действия, которые он прошел. И это очень важно: эти все слова, которые он говорит, пропустить через себя и понять, что на самом деле такое было, это не миф какой-то, а это на самом деле было. 75 лет – это не так уж и давно. Анатолий Адоньев:

Волонтеры молодого поколения с уважением относятся к ветеранам, посещают их на дому, помогают, поддерживают, делают то, чтобы радовались их души этому праздничному дню. И не только праздничному дню, а постоянно поддерживают их по жизни. Президент Беларуси на церемонии в крипте Храма-памятника: У нас семейное, можно сказать, торжество. Хорошо, что без всякой помпезности Настоятель прихода Всех Святых, протоиерей Федор Повный, поблагодарил Президента за личную поддержку акции «Во славу общей Победы».