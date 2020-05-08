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Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили»

08 мая 2020 16:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест, где проходили кровопролитные бои, где людей держали за колючей проволокой, где пытали и убивали мирных жителей. На этих местах сегодня – мемориалы, памятники и обелиски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили» -1

После торжественной церемонии, отвечая на вопросы журналистов, Президент отметил: в нашей стране сильны традиции празднования Великой Победы. Белорусы чтут память героев, ценят вклад тех, кто помог отстоять независимость и восстановить страну из руин.

Александр Лукашенко обратился со словами благодарности к солдатам войны – участникам тех трагических событий. Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет отметить Великую Победу. И это празднование станет прекрасной страницей в истории Беларуси.

Ветеран – Александру Лукашенко: «Благодарны вам за то, что вы организовали парад в честь 75-й годовщины»

Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили» -4

Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили» -6

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В то же время Президент попросил ветеранов поберечь себя, позаботиться о здоровье в это непростое время. Со своей стороны государство делает все возможное, чтобы обезопасить людей старшего поколения.

Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили» -9

Низкая смертность, широкий охват тестированием и точечная борьба с инфекцией. И без лишней паники. Успехи медиков в противостоянии COVID-19 не случайны. Беларуси удалось сохранить эффективную систему здравоохранения. И мы продолжим ее совершенствовать и после победы. Победы над коронавирусом.

Для тех, кто 9 Мая захочет принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы, создадут все необходимые условия. Президент уверен: белорусы достойно пройдут очередное испытание – пандемию коронавируса. Он не сомневается в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции. Не просто так опыт наших медиков востребован в других странах.

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Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили» -12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передайте всем ветеранам Вооруженных Сил, ветеранам Отечественной войны нашу благодарность. Я услышал вашу просьбу о присутствии на параде. Ну вы уж помогите, пожалуйста, нам пригласить, привезти тех, кто бодр, крепок духом и не только духом, но и физически. За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили, обязательно жили. Потому что пока живете вы, живет эта память. Вы реальные свидетели того времени. И вы сегодня представляете наших солдат, офицеров, генералов, которые и после войны в тяжелейших условиях сумели отстоять мир, защитить и восстановить нашу республику. Огромное вам спасибо!

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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