Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем всё для того, чтобы вы жили»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест, где проходили кровопролитные бои, где людей держали за колючей проволокой, где пытали и убивали мирных жителей. На этих местах сегодня – мемориалы, памятники и обелиски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После торжественной церемонии, отвечая на вопросы журналистов, Президент отметил: в нашей стране сильны традиции празднования Великой Победы. Белорусы чтут память героев, ценят вклад тех, кто помог отстоять независимость и восстановить страну из руин. Александр Лукашенко обратился со словами благодарности к солдатам войны – участникам тех трагических событий. Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет отметить Великую Победу. И это празднование станет прекрасной страницей в истории Беларуси. Ветеран – Александру Лукашенко: «Благодарны вам за то, что вы организовали парад в честь 75-й годовщины»

Низкая смертность, широкий охват тестированием и точечная борьба с инфекцией. И без лишней паники. Успехи медиков в противостоянии COVID-19 не случайны. Беларуси удалось сохранить эффективную систему здравоохранения. И мы продолжим ее совершенствовать и после победы. Победы над коронавирусом. Для тех, кто 9 Мая захочет принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы, создадут все необходимые условия. Президент уверен: белорусы достойно пройдут очередное испытание – пандемию коронавируса. Он не сомневается в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции. Не просто так опыт наших медиков востребован в других странах. Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны