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Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны

08 мая 2020 16:47
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Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны-1

Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. 

Среди присутствующих на церемонии был и посол России Дмитрий Мезенцев. Он презентовал Президенту первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях наших стран. Память о военных событиях бережно хранят в обоих государствах.

Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны-4

Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны-6

Посол подчеркнул: в период празднования Дня Победы для народов Беларуси и России очень важно сохранять единство, сконцентрироваться на осмыслении событий того тяжелого времени и передать это историческое наследие молодому поколению.

Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны-9

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# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Мезенцев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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