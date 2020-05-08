Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма.

Среди присутствующих на церемонии был и посол России Дмитрий Мезенцев. Он презентовал Президенту первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях наших стран. Память о военных событиях бережно хранят в обоих государствах.