Дмитрий Мезенцев подарил Президенту Беларуси первый экземпляр книги о раритетах времён Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма.
Среди присутствующих на церемонии был и посол России Дмитрий Мезенцев. Он презентовал Президенту первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях наших стран. Память о военных событиях бережно хранят в обоих государствах.
Посол подчеркнул: в период празднования Дня Победы для народов Беларуси и России очень важно сохранять единство, сконцентрироваться на осмыслении событий того тяжелого времени и передать это историческое наследие молодому поколению.
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