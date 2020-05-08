Президент Беларуси на церемонии в крипте Храма-памятника: У нас семейное, можно сказать, торжество. Хорошо, что без всякой помпезности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об уроках военной истории Президент говорил не единожды. Без памяти о прошлом нет настоящего и будущего. Для Беларуси это свято. Не случайно, выйдя из крипты, глава государства заговорил о домашней атмосфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас такой добрый, теплый день, семейное, можно сказать, торжество. Хорошо, что без всякой помпезности. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили, ну и хотя бы один раз в год, в этот святой день, с достоинством и честью вспоминали этих наших героев. Мы иначе не можем. А оценки дадим потом.

Героев же нынешних, в военной форме, мы будем наблюдать 9 Мая, во время торжественного парада.