Ветеран – Александру Лукашенко: «Благодарны вам за то, что вы организовали парад в честь 75-й годовщины»

Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий этой праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма.

Старшее поколение, ветераны благодарны вам за то, что вы организовали парад в честь 75-й годовщины. И тот из ветеранов, кто по состоянию здоровья способен, он будет присутствовать на этом параде с большим удовольствием. Мы благодарны за то, что по всей нашей республике память о подвигах нашего народа хранится на таком высоком уровне.

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