Александр Лукашенко: с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Переболевшие – люди, которые победили

Для Беларуси память о той войне свята несмотря ни на что. Выступая 8 мая перед собравшимися, Александр Лукашенко отметил, что уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением коронавируса. В Беларуси сумеют побороть инфекцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Еще раз подчеркиваю: большое видится на расстоянии. Пройдет время, люди и прежде всего вы, молодежь, оцените эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны. Прекрасная потому, что мы с вами выстояли. Мы иначе не можем, а оценки дадим потом. Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси, нигде, ни в одной точке, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это мое кредо, если хотите, это мое требование. В Минске, вы знаете, по 250 тысяч приходило людей на подобные торжества. Я убежден, абсолютно убежден, что люди на парад придут. И нам не надо никого заставлять, не надо никого тащить на этот парад.

Но, если честно, я с удовольствием увидел бы на этом параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие – это люди, которые победили.

Не болезнь (слушайте, болезнь – это самое простое, что можно сейчас победить), не этот вирус, то, что в голову вбили мы людям и те недобросовестные политики, политологи и прочие. Вы знаете их, не хочу их перечислять. Настоящая истерия, настоящий психоз. Люди просто стали бояться. Люди, заболев обычной болезнью, боялись, и нам дорогого стоило для того, чтобы успокоить людей. И мне прежде всего. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести. А все остальное в руках людей. Вы же убедились уже сейчас, что невозможно людей закрыть в затхлой двухкомнатной, однокомнатной квартире и запретить им (особенно весной) выйти на улицу.

Не получилось ни у кого. Сегодня в Европе по 200-300 человек в сутки умирают (да, умирало и по 600, и по 800 за сутки), но 200-300 умирают в сутки. И они вынуждены снимать карантины и запреты, чрезвычайные положения, потому что поняли, что потом будет хуже, потом умрет людей больше. Поэтому мы не пошли этим путем.