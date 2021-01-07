В Могилёве приготовили колбасу весом 115 кг. Показываем уникальное рождественское блюдо

Новости Беларуси. В Могилеве 7 января пошли на рекорд. В парке Подниколье, помимо концертной программы, гостям предлагали оценить на вкус рождественские блюда. Главное угощенье – колбаса весом 115 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одним чудом этого дня могилевчане называют и долгожданный первый снег.

Наш корреспондент Юлия Мычка расскажет обо всем подробнее.

Могилевская семья с зимней фамилией Мороз решила в длинные выходные не засиживаться дома. Собрав друзей, могилевчане отправились в самое живописное место в городе – парк Подниколье. На время зимних праздников он превратился в настоящую сказку, где не только красиво, но и вкусно.

Сегодня праздничное настроение. Во-первых, Рождество, это после Нового года, хочется продолжения праздника. Мы очень ждали этот праздник, и сегодня мы пришли на праздник – 115 лет нашему «Могилевскому мясокомбинату». У них мы узнали: колбаска есть ровно 115 килограммов. Мы попробовали. Очень вкусная, похожа на домашний сальтисон, если кто-то знает, более старые люди. Очень понравилась, с сыром.

Соскучились по хорошим, добрым эмоциям. Мы все засиделись дома, каждый закрылся, а ведь мы же люди, должны жить в социуме. Поэтому нам хочется общения, улыбок, дарить друг другу положительные эмоции, желать добра, здоровья.

С каждым часом гостей праздника становится все больше. Помимо юбилейной колбасы, на празднике предлагают и другие угощенья.

Угощаем кашей, горячим чаем, все бесплатно. В такую пору года обязательно нужно попробовать. Она по особому рецепту, приготовлена с любовью. Зовем всех, пожалуйста, приходите, готовы вас угощать.

После сытных угощений самое время пуститься в пляс и распрощаться с лишними калориями. На сцене развернулись рождественские гулянья, а впереди у могилевчан еще конкурсы и зимние забавы.