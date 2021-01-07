«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?

Новости Беларуси. По доброй традиции 7 января гостей радушно встречают рождественские ярмарки. В Минске они развернулись на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аллеи из зимних домиков, светящийся декор – прекрасное место для селфи и праздничных променадов. Сюда приходят за эффектными фото целыми семьями. Многие специально для этого приехали в столицу.

Фотосессии у нас сегодня.

Всё супер! Всех с праздником!

Мне понравилось кататься на пони.

Мы сами не из Минска, мы из Гродненской области. Привезли ребенка показать новогоднюю столицу. Все хорошо, красиво! Город красивый, нарядно всё.

Мы из Бобруйска. Приехали к дочери, она здесь работает и учиться. Я приехала посмотреть, как она живет здесь, заодно посмотреть главную елку Беларуси.

Настроение хорошее. Сегодня погода очень хорошая. С двумя сыновьями пришла сюда пофотографироваться. А то все показывают фотографии, видео, как здесь красиво, вот и мы решили приехать на выходной.

Здесь красиво, ребенку нравится. Ему сегодня два года исполнилось. Хотелось его привести сюда, показать. Вот, выехали, пока мама стол накрывает. Решили поснимать, сделать ребенку праздник.

Есть место и забавам – работают аттракционы. В сувенирных лавках можно приобрести подарки, а на фудкорте – основательно подкрепиться.

Представлен широкий выбор блюд, как белорусской кухни, так и зарубежной. Предлагают отведать чай, приготовленный по старинным рецептам в угольном самоваре.

Уголь закидывается в центральную трубу. А вокруг нее заливается чай. В центральной трубе горит огонь и греет весь чай вокруг.

Сувенирчики посмотрели – очень хорошие, самодельные, колокольчики, свистулечки делают очень хорошие. Нафотографировались от души.

Организовано хорошо, мы поэтому сюда пришли. Здесь и карусели, и машинки.

Блинчики с ветчиной и сыром, с грибами, с маринованными огурцами. Очень вкусные, сладкие блинчики со сгущенкой, с шоколадной пастой, а также очень вкусный шашлык.

Ждем всех до 11. Накормим всех вкусно, с праздничным настроением. Приглашаем!