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«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?

07 января 2021 14:09
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Новости Беларуси. По доброй традиции 7 января гостей радушно встречают рождественские ярмарки. В Минске они развернулись на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-1

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-3

Аллеи из зимних домиков, светящийся декор – прекрасное место для селфи и праздничных променадов. Сюда приходят за эффектными фото целыми семьями. Многие специально для этого приехали в столицу.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-6

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-8

Фотосессии у нас сегодня.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-11

Всё супер! Всех с праздником!

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-14

Мне понравилось кататься на пони.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-17

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-19

Мы сами не из Минска, мы из Гродненской области. Привезли ребенка показать новогоднюю столицу. Все хорошо, красиво! Город красивый, нарядно всё.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-22

Мы из Бобруйска. Приехали к дочери, она здесь работает и учиться. Я приехала посмотреть, как она живет здесь, заодно посмотреть главную елку Беларуси.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-25

Настроение хорошее. Сегодня погода очень хорошая. С двумя сыновьями пришла сюда пофотографироваться. А то все показывают фотографии, видео, как здесь красиво, вот и мы решили приехать на выходной.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-28

Здесь красиво, ребенку нравится. Ему сегодня два года исполнилось. Хотелось его привести сюда, показать. Вот, выехали, пока мама стол накрывает.

Решили поснимать, сделать ребенку праздник.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-31

Есть место и забавам – работают аттракционы. В сувенирных лавках можно приобрести подарки, а на фудкорте – основательно подкрепиться.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-34

Представлен широкий выбор блюд, как белорусской кухни, так и зарубежной. Предлагают отведать чай, приготовленный по старинным рецептам в угольном самоваре.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-37

Уголь закидывается в центральную трубу. А вокруг нее заливается чай. В центральной трубе горит огонь и греет весь чай вокруг.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-40

Сувенирчики посмотрели – очень хорошие, самодельные, колокольчики, свистулечки делают очень хорошие. Нафотографировались от души.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-43

Организовано хорошо, мы поэтому сюда пришли. Здесь и карусели, и машинки.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-46

Блинчики с ветчиной и сыром, с грибами, с маринованными огурцами. Очень вкусные, сладкие блинчики со сгущенкой, с шоколадной пастой, а также очень вкусный шашлык.

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-49

Ждем всех до 11. Накормим всех вкусно, с праздничным настроением. Приглашаем!

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?-52

С праздником! С Рождеством!

Рождественские ярмарки будут работать до 14 января.

# Новый год # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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