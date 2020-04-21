Историк: «Мы до сего дня не знаем поименно участников обороны Могилёва»

В ночь на 26 июля остатки 172-й стрелковой дивизии пытались прорваться из котла, их отход прикрывал полк Кутепова, который остался на правом берегу Днепра. Уже к утру полк располагал лишь небольшим клочком земли, который был окружен немцами со всех сторон.





Несколько десятков утомленных боями и обессиленных советских бойцов стояли до последнего. Патроны были на исходе. «Каждый патрон в сердце врага!», – приказывал командир.