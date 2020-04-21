Историк: «Мы до сего дня не знаем поименно участников обороны Могилёва»
В ночь на 26 июля остатки 172-й стрелковой дивизии пытались прорваться из котла, их отход прикрывал полк Кутепова, который остался на правом берегу Днепра. Уже к утру полк располагал лишь небольшим клочком земли, который был окружен немцами со всех сторон.
Несколько десятков утомленных боями и обессиленных советских бойцов стояли до последнего. Патроны были на исходе. «Каждый патрон в сердце врага!», – приказывал командир.
Очередная атака гитлеровцев, доведенных до неистовства невиданным сопротивлением считанных красноармейцев, унесла жизнь того самого легендарного полковника Кутепова.
Сколько их, тогда в 41-м полегших в здешние траншеи, воронки, на полях, площадях и опушках? До сих пор точную цифру озвучить не возьмётся никто. Тысячи без вести пропавших, ушедших в свой бессмертный закат, ради рассвета.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Мы до сего дня не знаем поименно участников обороны Могилева. У нас нет захоронений защитников, из этих 55-60 тысяч мы знаем места захоронения лишь около тысячи человек всего по 41-му году.