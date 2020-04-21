Прямой эфир

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

21 апреля 2020 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Швея из Молодечно делает защитные маски и бесплатно раздает их нуждающимся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски-1

Инна Лапицкая работает в поселке Чисть, у нее своя мастерская. Изначально шила медицинские изделия для знакомых, но после маски ручной работы получили местные пенсионеры и инвалиды. Посылки отправили и людям из других городов.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски-4

Екатерина Чичерова посетила швейную мастерскую. Подробнее смотрите в видеоматериале.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски-7

# Коронавирус # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В субботу до +20°C. Белорусские синоптики рассказали о погоде на неделю
21 апреля 2020 14:55

В субботу до +20°C. Белорусские синоптики рассказали о погоде на неделю

Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск
21 апреля 2020 14:34

Пятилетний мальчик проехал на велосипеде 3 км по трассе Микашевичи – Минск

Игорь Марзалюк о коронавирусе: У гісторыі нашай краіны было шмат выпрабаванняў, пераможам і гэту хваробу
21 апреля 2020 14:07

Игорь Марзалюк о коронавирусе: У гісторыі нашай краіны было шмат выпрабаванняў, пераможам і гэту хваробу