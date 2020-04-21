«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

Новости Беларуси. Швея из Молодечно делает защитные маски и бесплатно раздает их нуждающимся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инна Лапицкая работает в поселке Чисть, у нее своя мастерская. Изначально шила медицинские изделия для знакомых, но после маски ручной работы получили местные пенсионеры и инвалиды. Посылки отправили и людям из других городов.