Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно на 21 апреля

Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси проведены 108 тысяч 545 тестов на COVID-19. В круглосуточном режиме проверку тестов на инфекцию проводят специалисты из 25 лабораторий.

По информации Министерства здравоохранения, на 21 апреля выписаны 577 пациентов, которые вылечились от коронавируса.

Плазму переболевших коронавирусом используют для лечения больных в Беларуси (читать далее).

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 6723 человека. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась.

Умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.