18 расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Как проходят репетиции парада к 9 Мая

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к военному параду в честь 75-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расчеты и экипажи механизированной техники отточили мастерство управления на аэродроме «Липки» и готовятся к смене локации тренировок.

Планируется, что в составе колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. Подробнее о подготовке расскажет наш корреспондент Кристина Федорович, которая присоединилась к репетиции.

10 утра, аэродром «Липки», четкие команды и по-армейски слаженное исполнение. Судя по мастерству, ни у кого и в мыслях нет, что это репетиция, ошибка здесь не позволительна. Точно выверенная копия самого военного парада.

Кристина Федорович, корреспондент:

Броня крепка и танки наши быстры. В составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым – у легендарного танка Т-34. Средний танк Т-34. Вес – 30 тонн. Экипаж – четыре человека. Мощность двигателя – 500 лошадиных сил. Максимальная скорость – до 54 км/ч.

Конечно, характеристика уступает строгим правилам. Максимальная скорость колонны – 14 км/ч, общая длина – 2000 метров. Особенность – только новые образцы военной техники. Среди них и модернизированный бронетранспортер БТР-70 МБ-1. Подготовка к параду 9 Мая. Какая техника примет участие?

На самом параде он будет представлен обшитым броней, которая повышает защиту личного состава. Для Алексея это уже второй парад, хотя, признается, что волнение словно впервой.

Алексей Кухальский, психолог 357-го батальона 103-й бригады:

Самое сложное изначально было – каждому военнослужащему прохождение непосредственно техники в колонне, чтобы держать дистанцию, одинаковое равнение, одинаковую скорость. Волнение, конечно же, особенно, в сам парад, само прохождение, когда на тебя смотрит куча глаз, чувствуешь свою ответственность, гордость за себя, понимаешь, что тебя видят твои родные, близкие. Конечно, это почетно, берет гордость.

Мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях. Управлять такими машинами – особая гордость, ведь выбрали всего нескольких водителей из целого полка. Командир танкового взвода Алексей в таком амплуа впервые, в пешем параде участвовал не единожды.

Алексей Вересович, командир танкового взвода:

Присутствует чувство гордости за то, что именно нашему подразделению и в том числе и мне доверили абсолютно новую технику. Мы гордимся тем, что именно наше подразделение, наша техника будет отдавать дань памяти в светлый праздник – 75-летие Великой Победы.