Двойной таран авиатора Николая Терёхина. Рассказываем, как это было
Воздушный таран – кошмар немецких асов. И хоть отважные истории порой на грани фантастики, но все же такая есть и у Могилева в 1941-м. Дело было то ли 8, то ли 10 июля – здесь есть разночтения. Но есть и реальные свидетельства авторитетных очевидцев этого форсажа. Итак, аэродром Луполово и окрестности.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Дело было так: когда накатилась волна бомбардировщиков, на аэродроме было лишь три звена. Шестёрка истребителей поднялась сразу и вступила в бой с вражескими истребителями прикрытия. Последнее звено, только что вернувшееся из боя, заканчивало заправку горючим и боезапасом и взлетело уже, как говорят в авиации, в крайний момент.
Командир звена – старший лейтенант Терехин – повел своих ведомых прямо на головное звено бомбардировщиков. Терехин поливал огнем ближайший бомбер, тот не горел.
Растратив боезапас, летчик решил таранить врага, не дать ему уйти. Он подошел к «Юнкерсу» вплотную и винтом своего И-16 рубанул ему хвостовое оперение. Немецкий бомбардировщик перешел в неуправляемое падение и ударил крылом своего ведущего. Тот резко отвернул влево и столкнулся с левым ведомым.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Терехина самолет падает, и два немца падают. И так они на парашютах спустились: Терехин на парашюте и два немецких летчика на парашютах. Колхозники, которые были на месте падения (это было буквально в километре от Могилева), взяли в плен этих летчиков и передали их Терехину, который тоже приземлился. Так он привел этих летчиков в расположение своей части.