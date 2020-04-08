Двойной таран авиатора Николая Терёхина. Рассказываем, как это было

Воздушный таран – кошмар немецких асов. И хоть отважные истории порой на грани фантастики, но все же такая есть и у Могилева в 1941-м. Дело было то ли 8, то ли 10 июля – здесь есть разночтения. Но есть и реальные свидетельства авторитетных очевидцев этого форсажа. Итак, аэродром Луполово и окрестности.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Дело было так: когда накатилась волна бомбардировщиков, на аэродроме было лишь три звена. Шестёрка истребителей поднялась сразу и вступила в бой с вражескими истребителями прикрытия. Последнее звено, только что вернувшееся из боя, заканчивало заправку горючим и боезапасом и взлетело уже, как говорят в авиации, в крайний момент.

Командир звена – старший лейтенант Терехин – повел своих ведомых прямо на головное звено бомбардировщиков. Терехин поливал огнем ближайший бомбер, тот не горел.

Растратив боезапас, летчик решил таранить врага, не дать ему уйти. Он подошел к «Юнкерсу» вплотную и винтом своего И-16 рубанул ему хвостовое оперение. Немецкий бомбардировщик перешел в неуправляемое падение и ударил крылом своего ведущего. Тот резко отвернул влево и столкнулся с левым ведомым.