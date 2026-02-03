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Около 100 тысяч человек вышли на митинг в Праге в поддержку президента

03 февраля 2026 05:58
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Около 100 тысяч человек собрались в центре Праги на митинг в поддержку лидера Чехии Петра Павела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 тысяч человек вышли на митинг в Праге в поддержку президента-2

Масштаб акции оказался настолько значительным, что полиция была вынуждена перекрыть подходы к площади и закрыть для пассажиров ближайшую станцию метро. Основной причиной проведения митинга стал отказ руководителя страны утвердить на пост министра окружающей среды Филипа Турека – представителя лидера ультраправой партии «Автомобилистов». Турека обвиняют в расизме. Кроме того, критике подверглись некоторые члены правительства, в частности вице-премьер и глава МИД.

# Новости Чехии

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