Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?

Сентябрь, похоже, исчерпал лимит солнечных дней. К концу недели на смену ясной погоде пришли дожди, грозы и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус» . Осеннее ненастье принесли активные атмосферные фронты, пришедшие с Западной Европы. Кое-где по стране уже наблюдались кратковременные заморозки.

Ну а чего же белорусам ждать от сентября дальше? Cиноптики уверяют – будет холодно. Воздушные массы арктического происхождения понизят температуру по стране до уровня середины октября.

О погоде в Европе на неделю с 20 по 26 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.