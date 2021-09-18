Прямой эфир

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?

18 сентября 2021 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сентябрь, похоже, исчерпал лимит солнечных дней. К концу недели на смену ясной погоде пришли дожди, грозы и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Осеннее ненастье принесли активные атмосферные фронты, пришедшие с Западной Европы. Кое-где по стране уже наблюдались кратковременные заморозки.

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-1

Ну а чего же белорусам ждать от сентября дальше? Cиноптики уверяют – будет холодно. Воздушные массы арктического происхождения понизят температуру по стране до уровня середины октября.

О погоде в Европе на неделю с 20 по 26 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-4

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-6

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-8

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-10

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-12

Погода, как в середине октября. Ждать ли тепла белорусам в конце сентября?-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волна сообщений о минировании. Кто разносит ложный спам по Беларуси? Анонс программы «Неделя»
18 сентября 2021 14:54

Волна сообщений о минировании. Кто разносит ложный спам по Беларуси? Анонс программы «Неделя»

«Мы в большом восхищении». Эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости
18 сентября 2021 14:31

«Мы в большом восхищении». Эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости

«Я очень впечатлена тем, что происходит». Чем Дворец Независимости удивил «Мисс Беларусь – 2021» Дарью Гончаревич?
18 сентября 2021 14:19

«Я очень впечатлена тем, что происходит». Чем Дворец Независимости удивил «Мисс Беларусь – 2021» Дарью Гончаревич?