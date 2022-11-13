«Использовать надо на всю катушку». Проверили слова Президента про потенциал белорусской мелиорации

Новости Беларуси. Мелиорированные земли занимают почти три миллиона гектаров. На этих территориях получают более 60 % зеленых кормов, а это продовольственная безопасность, молоко и мясо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорацию забросили после развала СССР практически везде. Но сейчас и Россия, и прибалтийские страны возвращаются к этому процессу, хотя наладить его уже не так и просто. Это целая система гидротехнических сооружений со сложным сообщением.

Поспевают ли за наукой производственники? Нет. И это глобальная проблема, решать которую нужно без промедлений. Жесткое требование Президента – утроить темпы мелиорации и использовать по назначению каждый кусочек такой земли. Средства для этого страна находила и будет находить дальше, но проблема в бесхозяйственном отношении. Александр Лукашенко назвал причины торможения по пунктам.

Лукашенко: занимаются приписками при выполнении работ. Ну, это тюрьма, такой беспредел недопустим. Читать здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо нам сегодня решать, как увеличить объемы работ, найти источники финансирования, обеспечить техническое переоснащение профильных предприятий, а еще ужесточить спрос за сделанное и за несделанное.

Поспеют ли за планом по восстановлению земель в 2022 году – большой вопрос. Тем временем точка невозврата уже на горизонте. Не успеем за 5-7 лет обслужить или реконструировать существующие коммуникации – дальше делать что-либо будет уже бесполезно. Так что риторика Президента предельно прозрачна.

Александр Лукашенко:

Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача – эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны, тем более потенциал есть. Его просто использовать надо на всю катушку. Вся линейка техники производится в стране. Ни от какого импорта и санкций мы не зависим.

Мелиорация в Беларуси сегодня. Как 500 гектаров пустой земли станут полями для посевов?

Спецмашины для мелиораторов, произведенные в Толочинском районе, Президент оценил лично и резюмировал – выгодно, востребовано, нужно развивать. С жильем государство работникам поможет. Среди узкоспециальных новинок – траншеекопатель-дреноукладчик. Он в разы превышает производительность эстонского предшественника. Скорость прокладки дренажа больше вдвое – до 500 метров в час.

Александр Козлов, директор предприятия «Амкодор-КЭЗ»:

Сегодня потребность только по Республике Беларусь порядка 40 машин на 2023 год. В следующем году будет еще намного больше. То есть мы готовы обеспечить любую потребность, которая необходима для нашей страны. Так и для Российской Федерации. В прошлом году выпустили опытный образец, сегодня мы готовы выпускать их серийно. Как бульдозеры, так и экскаваторы, так и траншеекопатели.

Олеся Бутова – одна из немногих сотрудниц предприятия, чьи хрупкие руки вытачивают детали для мощной техники. Поначалу, шутит, побаивалась типично мужской работы. А теперь и сама стала для всех примером.

Олеся Бутова, оператор станка с числовым программным управлением:

Хоть у нас и маленький городской поселок, но все-таки это, как я считаю, благодарная работа с соответствующей зарплатой. Перспективы на будущее есть и даже для моего сына, например. Он здесь находился и был на практике как школьник. Ему понравилось, и он сам хочет в дальнейшем отучиться, девять классов закончить и пойти дальше. Тоже хочет работать вместе с мамой. Надо дальше расширять такие организации, они нужны.