Личность погибшего на войне белоруса установили по фотографии с европейского аукциона

Новости Беларуси. 19-тонный памятник советскому солдату снесли в Ужгороде. Его возводили по случаю 25-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Пал и очередной памятник красноармейцам в Латвии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси на это отвечают тем, что буквально каждый день по крупицам собирают историю Великой Отечественной войны и восстанавливают истинный ход событий. Сегодня в 16 местах продолжаются поисковые работы и раскопки. Специалистам удалось установить более 1 000 новых сел и деревень, которые были уничтожены фашистами. То есть уже сейчас можно сделать вывод, что последствия тех событий гораздо значительнее, чем мы знали и представляли до сих пор.

Увы, но казенная формулировка «пропавший без вести» до сих пор в историческом обиходе. Вернуть из небытия имена погибших героев помогают солдатские медальоны, а точнее бумажные вкладыши в них. К слову, этот был найден на днях при раскопках на Масюковщине. На пожелтевшем клочке бумаги – личные сведения, имена и адрес близких родственников, комиссариат, которым был призван владелец медальона. «Большинство были дети и женщины». Что хранила земля Масюковщины около 80 лет – рассказали поисковики.

Александр Дударенок, специалист по чтению вкладышей смертных медальонов, руководитель поискового отряда «Бацькаўшчына»:

Проблема там еще не столько в том, чтобы прочитать этот вкладыш, как достать и не повредить это вкладыш. Потому что 80 лет прошло, вкладыши же бумажные, попала влага – вкладыш расклеился. Либо грунт был пересушенный – вкладыш высох, превратился в труху. Работа с такими артефактами действительно ювелирная. Время беспощадно испаряет чернила. И в большинстве своем – достав вкладыш, мы увидим практически пустой листок. В таких случаях прочесть хоть что-то экспертам удается с помощью цветофильтров в компьютерных программах. Реальный пример, когда историю восстанавливают буквально по пикселям.

Вот здесь смазано Лобанов, вот тут Василий Николаевич. Жена – Матрена Ивановна Лобанова. Казалось бы, мельчайшая деталь, пролежавшая почти век в земле. Однако теперь на одного безымянного героя меньше. Василий Николаевич погиб в лагере «Шталаг-352». Числился пропавшим без вести с сентября 1943-го. В таких случаях сразу отправляют запросы на поиск родных. Информацию рассылают и через социальные сети. Иногда именно Всемирная паутина вновь сплетает ту разорвавшуюся когда-то нить поколений. И это лишь один пример.

Таких медальонов только на Масюковщине нашли около 50. Расшифровать удалось только часть из них. Подразделения 52-го поискового батальона каждый год работают на десятках объектов. Эксперты определяют территории, учитывая множество факторов. Вот пример, от которого не по себе. Эти фотографии сделаны немецкими солдатами. Сегодня их находят на европейских аукционах. Поисковики по черно-белым картинам предположили одну из локаций геноцида мирного населения. Раскрыть детали помогают архивы и уже известные факты. По итогам раскопок в Слонимском районе найден тот самый мирный житель, что и на фото 80-летней давности. Его опознали по стесанной подошве.

Александр Дударенок:

Мы его когда нашли, он так и лежал на животе, на этой ноге вот этот же ботинок и был. С этим же срезом на каблуке. И на этом же самом месте, где сделана фотография. Только его с дороги оттянули сюда, в канаву. Тут он лежал и два наших солдата. Видимо, погибший экипаж бронемашины, где стали, похоронили, его сверху на них кинули.

– Это красноармейцы?

– Нет, это гражданские. Ту какого-то то ли местного жителя убило во время бомбежки, то ли он отступал вместе с нашими солдатами, беженец.