Мелиорация в Беларуси сегодня. Как 500 гектаров пустой земли станут полями для посевов?

Новости Беларуси. Мелиорированные земли занимают почти три миллиона гектаров. На этих территориях получают более 60 % зеленых кормов, а это продовольственная безопасность, молоко и мясо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорацию забросили после развала СССР практически везде. Но сейчас и Россия, и прибалтийские страны возвращаются к этому процессу, хотя наладить его уже не так и просто. Это целая система гидротехнических сооружений со сложным сообщением. Мелиорация – это хорошо? Выяснили, как белорусские ученые избавились от советских ошибок.

Вовлеченность и заинтересованность – чувства, необходимые в отрасли многим. К увеличению плодородия почв и порядку на земле руку должны прикладывать и местная вертикаль, и руководители предприятий. Мелиорация дело общее – не двузначно напомнил на неделе Президент.

Новый экскаватор с конвейера «Амкодор» на отечественной гидравлике крупские мелиораторы уже ждут. А пока совместно с коллегами из других районов задействуют имеющуюся в арсенале технику на площадях агрокомбината «Дзержинский». Хозяйство расширяет посевные территории с помощью специалистов-мелиораторов. В атмосферу борьбы за плодородие земель тут же погрузили и нас. «Использовать надо на всю катушку». Проверили слова Президента про потенциал белорусской мелиорации.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Самая первая работа, которую выполняют мелиораторы – подчистка каналов. Из канала убирается все ненужное и мешающее. Потом откосы засевают травами, чтобы их укрепить. А в сам канал вода будет приходить из дренажной системы.

Каналы на поверхности почвы, проходящие посреди полей, для лучшего маневрирования сельхозтехники засыпают, а под землей закладывают паутину из дренажных труб. При этом ценный плодородный слой почвы бережно возвращают на место.

Виктор Каченок, руководитель сектора Минского областного управления по мелиорации и технического надзора:

Замена открытой сети устраивается закрытая сеть в виде дренажа. Соответственно, увеличивается контурность полей. На сегодня это широкозахватная техника, работа беспрепятственная. Мы планируем по концу года ввести этот объект в эксплуатацию, передать землепользователю земли. То есть к весеннему севу у них будет дополнительно 161 гектар для посева и получения урожая 2023 года.

Михаил Шахранский, директор Крупского ПМС:

На следующий год планы ввести объект в эксплуатацию на площади 525 гектаров. Это по республиканскому и областному бюджету. Работает в районе несколько организаций. Это наша организация, Смолевичи, Березино и трест «Пинсксовхозстрой». Наша организация выполняет также работы по техническому уходу: это окашивание каналов, сводка древесно-кустарниковой растительности, эксплуатационная подчистка.