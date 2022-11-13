Мелиорация в Беларуси сегодня. Как 500 гектаров пустой земли станут полями для посевов?
Новости Беларуси. Мелиорированные земли занимают почти три миллиона гектаров. На этих территориях получают более 60 % зеленых кормов, а это продовольственная безопасность, молоко и мясо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорацию забросили после развала СССР практически везде. Но сейчас и Россия, и прибалтийские страны возвращаются к этому процессу, хотя наладить его уже не так и просто. Это целая система гидротехнических сооружений со сложным сообщением.
Мелиорация – это хорошо? Выяснили, как белорусские ученые избавились от советских ошибок.
Вовлеченность и заинтересованность – чувства, необходимые в отрасли многим. К увеличению плодородия почв и порядку на земле руку должны прикладывать и местная вертикаль, и руководители предприятий. Мелиорация дело общее – не двузначно напомнил на неделе Президент.
Новый экскаватор с конвейера «Амкодор» на отечественной гидравлике крупские мелиораторы уже ждут. А пока совместно с коллегами из других районов задействуют имеющуюся в арсенале технику на площадях агрокомбината «Дзержинский». Хозяйство расширяет посевные территории с помощью специалистов-мелиораторов. В атмосферу борьбы за плодородие земель тут же погрузили и нас.
«Использовать надо на всю катушку». Проверили слова Президента про потенциал белорусской мелиорации.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Самая первая работа, которую выполняют мелиораторы – подчистка каналов. Из канала убирается все ненужное и мешающее. Потом откосы засевают травами, чтобы их укрепить. А в сам канал вода будет приходить из дренажной системы.
Каналы на поверхности почвы, проходящие посреди полей, для лучшего маневрирования сельхозтехники засыпают, а под землей закладывают паутину из дренажных труб. При этом ценный плодородный слой почвы бережно возвращают на место.
Виктор Каченок, руководитель сектора Минского областного управления по мелиорации и технического надзора:
Замена открытой сети устраивается закрытая сеть в виде дренажа. Соответственно, увеличивается контурность полей. На сегодня это широкозахватная техника, работа беспрепятственная. Мы планируем по концу года ввести этот объект в эксплуатацию, передать землепользователю земли. То есть к весеннему севу у них будет дополнительно 161 гектар для посева и получения урожая 2023 года.
Михаил Шахранский, директор Крупского ПМС:
На следующий год планы ввести объект в эксплуатацию на площади 525 гектаров. Это по республиканскому и областному бюджету. Работает в районе несколько организаций. Это наша организация, Смолевичи, Березино и трест «Пинсксовхозстрой». Наша организация выполняет также работы по техническому уходу: это окашивание каналов, сводка древесно-кустарниковой растительности, эксплуатационная подчистка.
Этот объект можно ставить в пример по многим параметрам. Во-первых, у «Дзержинского» на эту местность планы амбициозные – в 2023 году отвоюют у хмызняка еще 173 гектара, а после замахнутся на третью очередь. В качественной подготовке земли заинтересованы все, работа мелиораторов будет полезна и экономически выгодна, а хозяйство получит отдохнувшие, сбалансированные по условиям почвы. Да, стоит мелиорация недешево – в среднем около 5 000 рублей за гектар (цифра зависит от сложности работ). Но урожай при нынешних ценах на сельхозпродукцию окупит вложения максимум за пять лет. А если подойти по-хозяйски, то и древесину после зачистки участка, как делают здесь, можно продать на дрова. Вопрос в отношении к общему делу и к будущему. А оно, как известно, промахов не потерпит.