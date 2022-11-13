Мелиорация – это хорошо? Выяснили, как белорусские учёные избавились от советских ошибок

Новости Беларуси. Планомерную политику в аграрном секторе проводят в нашей стране до сих пор. И многие вопросы на особом контроле Президента. Это касается и мелиорации, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства настаивает на активизации восстановления выпавших из севооборота площадей. О чем Александр Лукашенко говорил и на неделе, посещая предприятие в Толочинском районе.

Мелиорированные земли занимают почти три миллиона гектаров. На этих территориях получают более 60 % зеленых кормов, а это продовольственная безопасность, молоко и мясо. Мелиорацию забросили после развала СССР практически везде. Но сейчас и Россия, и прибалтийские страны возвращаются к этому процессу, хотя наладить его уже не так и просто. Это целая система гидротехнических сооружений со сложным сообщением. Как в Беларуси возвращают плодородие почвам, эффект осушения излучила наш политический обозреватель Ксения Худолей.

Так Пастухи из Гаскони переходили болотистую местность в конце XIX века. А пока Франции мелиорация и не снилась, на белорусских землях уже завершалась Западная экспедиция по осушению болот. Отвоевывать земли у природы для нашей местности не каприз, а необходимость.

Больше 40 % территории составляли болота, в некоторых районах заболоченность доходила до отметки 80 %. Тормозило экономическое освоение и сельское хозяйство, страдало здоровье местных жителей. Как начиналась мелиорация, в чем ошиблись советские специалисты и как меняются тренды в улучшении почв – точно знают в Институте мелиорации Академии наук. «Использовать надо на всю катушку». Проверили слова Президента про потенциал белорусской мелиорации.

Владимир Макоед, руководитель сектора Института мелиорации НАН Беларуси:

В Республике Беларусь первые мелиоративные мероприятия были проведены еще при царской России. Массовые эти мероприятия начались с 1965 года после пленума ЦК Советского Союза. Были отдельные ошибки. В то время наука отставала от объемов, сумасшедшие объемы выполнялись производством. В белорусском Полесье понизили уровни грунтовых вод ниже нормы. Я считаю, что это частные случаи. А в общем мелиорация дала большой результат.

Частные случаи отпечатались на репутации мелиорации и до сих пор работают как триггер для экоактивистов. Но все это больше эмоции, чем наука. В доказательной реальности улучшение качества почв – потребность и надежда сельского хозяйства. Мелиорация сегодня – это исследования, изобретения, патенты и бесконечный поиск современных решений.

Владимир Макоед:

Разработана эта конструкция дренажной трубы, вот эта гофра. Она соответствует характеристикам этого защитно-фильтрующего материала. Полностью эта дренажная труба работает, увеличивается водоприемная способность примерно на 20-30 %. Это дренажные устья полиэтиленовые, сборные. Потом колодцы-поглотители. Конструкции, которые мы разработали, частично даже применяет Прибалтика.

Задачи осушать новые участки сегодня не стоит. Главное – как можно оперативнее и качественнее реконструировать уже имеющиеся системы. Ученые анализируют белорусские просторы с помощью беспилотной съемки и специальных компьютерных программ. Проблемные места можно определить с высокой точностью и спланировать работы по их устранению. Вперед шагнули и разработки в области диагностики мелиоративной паутины каналов. Ее длина на поверхности почвы и под ней – почти 20 экваторов. Ученые нашли способы диагностировать состояние дренажной сети с использованием видеокамер, дистанционно очищать ее и устранять дефекты. Мелиорация в Беларуси сегодня. Как 500 гектаров пустой земли станут полями для посевов?