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«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?

13 ноября 2022 17:17
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Новости Беларуси. Чем и как вооружена белорусская армия и что в разработках ВПК?  

Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.  

«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Между нами не зря оказался «Полонез».  

«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?-4

В свое время это белорусское вооружение стало такой сенсацией в оборонной сфере, и о нем слышали и знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Тем не менее время не стоит на месте, какие сегодня разработки военно-промышленного комплекса в топе?  

«На сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке»  

«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?-7

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:  
Очень масштабный и большой вопрос вы задали, конечно. На сегодня одним из ключевых направлений я бы обозначил средства поражения. Ярким представителем является ракетный комплекс «Полонез», но кроме этого изделия есть целый ряд других современных разработок: как созданных с нуля, так и модернизированного вооружения еще советского производства. Одним из самых актуальных направлений нашего развития является беспилотный летательный аппарат.  

«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?-10

Буквально недавно на полигоне Обуз-Лесновский мы демонстрировали его главе государства. Часть из них уже стоит на вооружении, часть проходит испытания. На сегодня приоритет уже расставлен в части серийного производства. Появляется третье направление – средство борьбы с этими беспилотниками. И в данном направлении (средства радиоэлектронной борьбы и подавления) мы достаточно серьезно преуспели, и на сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке вооружения и прошли испытания не только в Республике Беларусь, но и других регионах. Сегодня линейка радиоэлектронных средств подавления «Гроза» очень широкая, очень актуальная и пользуется определенным спросом. Стоит отметить, что на сегодня мы ведем установку данных систем не только на военных объектах, не только на границе Беларуси, но и на объектах гражданской инфраструктуры и наиболее важных стратегических объектах. Такая работа также проводится. Направление, которое стоит отметить, средства автоматизированного управления различными родами войск и системы связи. В данном направлении наши Вооруженные Силы получают наибольшее количество готовых изделий 100-процентно белорусского производства, с собственным программным обеспечением и, самое главное, защищенным. Потому что все прекрасно понимают, что в военных конфликтах связь зачастую играет ключевую роль, и это направление очень-очень важно. В данном направлении, на мой взгляд, наиболее преуспели. И оно наиболее широкое для нас.   

Ольга Коршун:  
Вы уже затронули тему беспилотных летательных аппаратов, и ситуация в Украине показывает, что беспилотники очень часто играют если не решающую, то важную роль в современной войне. Нынешние вооруженные конфликты как-то отражаются на стратегии военной промышленности Беларуси?  

«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?-13

«Основной партнер – Российская Федерация. И сегодня в процессе реализации очень много совместных проектов»  

Дмитрий Пантус:  
Эта работа постоянная. У нас для этого есть специальные подразделения, которые непосредственно этим занимаются. Как вы правильно отметили, определенное влияние присутствует, и мы совместно с Вооруженными Силами мониторим эту ситуацию. Мы ищем новые тренды, новые способы защиты от того или иного вида вооружения и вносим корректировки в нашу работу. С учетом всех этих факторов расставляются акценты в том числе и на локализацию импортозамещения. Мы также прекрасно понимаем, что сегодня кооперационная работа наших предприятий в основном ведется с дружественными странами для Республики Беларусь. Основной партнер – Российская Федерация. И сегодня в процессе реализации очень много совместных проектов.  

«Второй год реализуются программы импортозамещения»  

Ольга Коршун:  
Была такая информация, что Россия выделила 200 миллионов долларов на военные разработки в Беларуси. О каких совместных проектах идет речь?  

Дмитрий Пантус:  
Премьер-министр Республики Беларусь совсем недавно четко ответил на этот вопрос. Основные средства будут направлены на развитие микроэлектроники, на создание электронной компонентной базы, от которой на сегодня есть определенная зависимость и у Республики Беларусь, и у Российской Федерации. Акценты будет направлены, мне кажется, в это направление. Но и здесь мы проводим совместную работу с Министерством промышленности Республики Беларусь, Академией наук, и очень много импортозамещающих проектов уже реализовано. В частности уже второй год реализуются программы импортозамещения. И здесь стоит сказать не только о конкретных деталях узлах, но и определенных видах работ, наработках в получении той или иной технологии, развитии этой технологии непосредственно на наших предприятиях.  

Порядка 10-20 новых изделий становятся на вооружение ежегодно  

Ольга Коршун:  
К ситуации на внешнем контуре. Она действительно очень напряженная, напряженная в целом в регионе, хотя наш Президент не раз уже говорил, что мы не собираемся ни на кого нападать. Но, если придется, свою землю защищать будем. Как сегодня оснащена наша армия?  

«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?-16

Дмитрий Пантус:  
Мы делаем все возможное, чтобы в Вооруженные Силы ежегодно поставлялось максимально возможное количество самых современных средств по всем направлениям, которые я ранее озвучивал. Практически ежегодно мы реализуем в инициативном порядке (что-то и совместно с Министерством обороны) более 200 опытно-конструкторских работ по созданию различных видов вооружений, их модернизации. Эта работа беспрерывная, и в среднем порядка от 10 до 20 новых видов изделий становятся ежегодно на вооружение.  

Заканчиваем испытания модернизации танка Т-72БМЭ  

Ольга Коршун:  
Мы делаем ставку все таки на модернизацию старых образцов или на новые виды?  

Дмитрий Пантус:  
И то и то. Ряд средств вооружения разрабатываются с нуля. Но с экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов, которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней, заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Здесь надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются Вооруженными Силами к тому или иному виду вооружения.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Пантус # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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