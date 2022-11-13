«Ищем новые тренды». Чем, кроме «Полонеза», способен поразить белорусский ВПК?

Новости Беларуси. Чем и как вооружена белорусская армия и что в разработках ВПК? Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.

Ольга Коршун, СТВ:

Между нами не зря оказался «Полонез».

В свое время это белорусское вооружение стало такой сенсацией в оборонной сфере, и о нем слышали и знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Тем не менее время не стоит на месте, какие сегодня разработки военно-промышленного комплекса в топе? «На сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке»

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Очень масштабный и большой вопрос вы задали, конечно. На сегодня одним из ключевых направлений я бы обозначил средства поражения. Ярким представителем является ракетный комплекс «Полонез», но кроме этого изделия есть целый ряд других современных разработок: как созданных с нуля, так и модернизированного вооружения еще советского производства. Одним из самых актуальных направлений нашего развития является беспилотный летательный аппарат.

Буквально недавно на полигоне Обуз-Лесновский мы демонстрировали его главе государства. Часть из них уже стоит на вооружении, часть проходит испытания. На сегодня приоритет уже расставлен в части серийного производства. Появляется третье направление – средство борьбы с этими беспилотниками. И в данном направлении (средства радиоэлектронной борьбы и подавления) мы достаточно серьезно преуспели, и на сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке вооружения и прошли испытания не только в Республике Беларусь, но и других регионах. Сегодня линейка радиоэлектронных средств подавления «Гроза» очень широкая, очень актуальная и пользуется определенным спросом. Стоит отметить, что на сегодня мы ведем установку данных систем не только на военных объектах, не только на границе Беларуси, но и на объектах гражданской инфраструктуры и наиболее важных стратегических объектах. Такая работа также проводится. Направление, которое стоит отметить, средства автоматизированного управления различными родами войск и системы связи. В данном направлении наши Вооруженные Силы получают наибольшее количество готовых изделий 100-процентно белорусского производства, с собственным программным обеспечением и, самое главное, защищенным. Потому что все прекрасно понимают, что в военных конфликтах связь зачастую играет ключевую роль, и это направление очень-очень важно. В данном направлении, на мой взгляд, наиболее преуспели. И оно наиболее широкое для нас. Ольга Коршун:

Вы уже затронули тему беспилотных летательных аппаратов, и ситуация в Украине показывает, что беспилотники очень часто играют если не решающую, то важную роль в современной войне. Нынешние вооруженные конфликты как-то отражаются на стратегии военной промышленности Беларуси?

«Основной партнер – Российская Федерация. И сегодня в процессе реализации очень много совместных проектов» Дмитрий Пантус:

Эта работа постоянная. У нас для этого есть специальные подразделения, которые непосредственно этим занимаются. Как вы правильно отметили, определенное влияние присутствует, и мы совместно с Вооруженными Силами мониторим эту ситуацию. Мы ищем новые тренды, новые способы защиты от того или иного вида вооружения и вносим корректировки в нашу работу. С учетом всех этих факторов расставляются акценты в том числе и на локализацию импортозамещения. Мы также прекрасно понимаем, что сегодня кооперационная работа наших предприятий в основном ведется с дружественными странами для Республики Беларусь. Основной партнер – Российская Федерация. И сегодня в процессе реализации очень много совместных проектов. «Второй год реализуются программы импортозамещения» Ольга Коршун:

Была такая информация, что Россия выделила 200 миллионов долларов на военные разработки в Беларуси. О каких совместных проектах идет речь? Дмитрий Пантус:

Премьер-министр Республики Беларусь совсем недавно четко ответил на этот вопрос. Основные средства будут направлены на развитие микроэлектроники, на создание электронной компонентной базы, от которой на сегодня есть определенная зависимость и у Республики Беларусь, и у Российской Федерации. Акценты будет направлены, мне кажется, в это направление. Но и здесь мы проводим совместную работу с Министерством промышленности Республики Беларусь, Академией наук, и очень много импортозамещающих проектов уже реализовано. В частности уже второй год реализуются программы импортозамещения. И здесь стоит сказать не только о конкретных деталях узлах, но и определенных видах работ, наработках в получении той или иной технологии, развитии этой технологии непосредственно на наших предприятиях. Порядка 10-20 новых изделий становятся на вооружение ежегодно Ольга Коршун:

К ситуации на внешнем контуре. Она действительно очень напряженная, напряженная в целом в регионе, хотя наш Президент не раз уже говорил, что мы не собираемся ни на кого нападать. Но, если придется, свою землю защищать будем. Как сегодня оснащена наша армия?