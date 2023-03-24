Исходя из привычек человека. Чем занимаются организаторы пространства?
Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что такое организация пространства сейчас в XXI веке, и чем занимаются, собственно, организаторы пространства?
Алена Лоула, организатор пространства, коуч:
Организация пространства – это такая система порядка или больше даже система хранения вещей. Организация их в доме, которая позволяет дольше держаться порядку, быстрее его наводить и легко поддерживать. Понятно, для чего она нужна. При том организуется эта система, исходя из привычек и сценария жизни этого человека, который живет в доме, то есть та, которая ему подходит, удобна.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как может организация пространства помочь сохранению порядка в доме?
Алена Лоула:
Есть определенный лайфхак.
Алеся Лакина:
Мне кажется сохранению порядка в доме способствует неимение детей и домашних животных, например.
Алена Лоула:
Это в том числе. Например, есть лайфхаки различные, но это больше даже не лайфхаки, а интересные организационные моменты, как это можно сделать. Например, минимизация количества вещей. Все мы знаем то, что у каждого из нас прямо большое количество вещей, из которых мы пользуемся постоянно, допустим, 20-30 %, остальные – так, время от времени.
Юлия Самусенко:
Надежда, многим сложно поддерживать самостоятельно порядок дома. Этому можно как-то научиться?
Надежда Дигилевич, бывший сотрудник клининговой компании:
Да, этому можно научиться, но надо структурировать. Знать, с чего начинать и чем заканчивать наведение порядка. Начинать надо с комнат. То есть у тебя есть детская. Значит, для начала в детской мы наводим порядок на столе, дальше – на полках, перешли на стол, следом застелили кровать.
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