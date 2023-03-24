Исходя из привычек человека. Чем занимаются организаторы пространства?

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что такое организация пространства сейчас в XXI веке, и чем занимаются, собственно, организаторы пространства?

Алена Лоула, организатор пространства, коуч:

Организация пространства – это такая система порядка или больше даже система хранения вещей. Организация их в доме, которая позволяет дольше держаться порядку, быстрее его наводить и легко поддерживать. Понятно, для чего она нужна. При том организуется эта система, исходя из привычек и сценария жизни этого человека, который живет в доме, то есть та, которая ему подходит, удобна. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как может организация пространства помочь сохранению порядка в доме? Алена Лоула:

Есть определенный лайфхак. Алеся Лакина:

Мне кажется сохранению порядка в доме способствует неимение детей и домашних животных, например.