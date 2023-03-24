«Я буду достойно нести этот титул». Пообщались с победительницей «Мисс Минск – 2023»

Новости Беларуси. 20 финалисток и только одна корона. Обладательницу титула «Мисс Минск – 2023» 24 марта определили в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо главного звания присуждается еще семь номинаций. Приз зрительских симпатий считается одним из самых престижных на конкурсе. Он достался Анне Ганжур. А титул «Мисс Минск» по версии жюри конкурса достался Надежде Толстиковой.

Надежда Толстикова, победительница конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Это был безумно нелегкий путь. Столько эмоций, столько впечатлений, столько поездок! Мы так сдружились с девчонками. И теперь, когда это последний день, это все просто… Поверить невозможно, что это все закончилось. Я стала победительницей «Мисс Минск – 2023». Я буду достойно нести этот титул. Спасибо всем огромное, кто меня поддерживал, кто был со мной! Спасибо большое!

В концепцию конкурса заложена фраза одного из философов о том, что красота живет в сердце, проявляется в поступках и отражается в глазах – другими словами «спасает мир». На протяжении подготовки к финалу девушки выполняли так называемую социальную миссию, чтобы прочувствовать и понять, чем они могут помочь нуждающимся. На протяжении трех недель усердные репетиции сменяли поездки в дома престарелых и инвалидов. Фаталистки конкурса посетили также центр для детей с нарушениями слуха и приют для животных. У каждого были равные возможности, чтобы проявить себя. Но, как и в любых состязаниях, победитель только один.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Мы старались всех в равных условиях практически. Но, безусловно, это сложно выдержать в силу того, что разные цвета костюмов и так далее. Что касается обуви, так точно у всех одинаковая, только размер обуви разный. Мы старились их всех в равных условиях. Прически тоже почти у всех одинаковые, макияж тоже. Чтобы они были все в равных условиях. Иногда, конечно, нужно подчеркнуть какую-то индивидуальность – без этого никак.