Мыть полы или ждать генеральной уборки. Как часто белорусы пользуются клинингом?
Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Надежда, какие виды уборки бывают? Например, после стройки, какая-то обычная генеральная уборка – что это вообще?
Надежда Дигилевич, бывший сотрудник клининговой компании:
Генеральная– это тщательная уборка. Когда мы буквально каждый уголочек, закуточек, все шкафчики, самые дальние уголки, куда мы не доберемся во время поддерживающей уборки – это генеральная.
Юлия Самусенко:
Какую уборку может себе позлословить среднестатистический белорус? Я сейчас говорю про клининг, что касается цены.
Надежда Дигилевич:
Чаще заказывают поддерживающую уборку. Есть такие, кто заказывает раз в две недели поддерживающую уборку. Есть такие, которые начинают с генеральной уборки, а уже потом просто раз в две недели она поддерживающая.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Валерия, вы часто пользуетесь услугами клининга?
Валерия Клевко, считает профессиональный клининг необходимостью:
У меня проверенный человек, потому что тоже клининги бывают разные. Даже очень дорогие – потом последствия плачевные.
Юлия Самусенко:
Может быть, у вас были какие-то прямо истории?
Валерия Клевко:
Да, отодвинули диван, хотели убрать, поцарапали пол, и не доказала. Сказали, что простите, это не мы. Нужно, конечно, в этой сфере проверять.
Алеся Лакина:
Раз в месяц вы заказываете генеральную, я так понимаю?
Валерия Клевко:
Да.
Алеся Лакина:
Сколько это стоит?
Валерия Клевко:
У всех по-разному. Лично для меня где-то 150 рублей, но я с женщиной уже давно. Так, наверное, это дороже.
Алеся Лакина:
Это вся квартира?
Валерия Клевко:
Да, но у меня маленькая квартира, однокомнатная.
Алеся Лакина:
Кухню и санузел?
Валерия Клевко:
Кухню, туалет и санузел.
Алеся Лакина:
Это нормально.
Юлия Самусенко:
Мне кажется для генеральной уборки – это прямо хорошо. В течение месяца вы как-то сами поддерживаете дальше порядок – моете полы или ждете генеральной уборки, клининга?
Валерия Клевко:
Так как я, наверное, не люблю беспорядок и у меня маленький ребенок, я стараюсь, когда он утром в сад – убрала минимально. Бывает, конечно, и такое, что детскую комнату мы закрыли, не видим, везде идеальный порядок, а потом уже начинаю разгребать. Всегда по-разному, конечно, от настроения, желания зависит. Я еще работаю на дому, и когда приходят клиенты, у меня всегда должен быть порядок, хочешь ты или не хочешь.
Алеся Лакина:
Поэтому детская комната всегда закрыта.
Валерия Клевко:
Да, она всегда закрыта, все хорошо.
Алеся Лакина:
Как я вас понимаю.
Юлия Самусенко:
Хороший лайфхак, все работает. Перед гостями сделал дорожку, убрал, перед клиентами детскую комнату закрыл – все отлично.
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