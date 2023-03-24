Мыть полы или ждать генеральной уборки. Как часто белорусы пользуются клинингом?

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Надежда, какие виды уборки бывают? Например, после стройки, какая-то обычная генеральная уборка – что это вообще?

Надежда Дигилевич, бывший сотрудник клининговой компании:

Генеральная– это тщательная уборка. Когда мы буквально каждый уголочек, закуточек, все шкафчики, самые дальние уголки, куда мы не доберемся во время поддерживающей уборки – это генеральная. Юлия Самусенко:

Какую уборку может себе позлословить среднестатистический белорус? Я сейчас говорю про клининг, что касается цены. Надежда Дигилевич:

Чаще заказывают поддерживающую уборку. Есть такие, кто заказывает раз в две недели поддерживающую уборку. Есть такие, которые начинают с генеральной уборки, а уже потом просто раз в две недели она поддерживающая. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Валерия, вы часто пользуетесь услугами клининга?

Валерия Клевко, считает профессиональный клининг необходимостью:

У меня проверенный человек, потому что тоже клининги бывают разные. Даже очень дорогие – потом последствия плачевные. Юлия Самусенко:

Может быть, у вас были какие-то прямо истории? Валерия Клевко:

Да, отодвинули диван, хотели убрать, поцарапали пол, и не доказала. Сказали, что простите, это не мы. Нужно, конечно, в этой сфере проверять. Алеся Лакина:

Раз в месяц вы заказываете генеральную, я так понимаю? Валерия Клевко:

Да. Алеся Лакина:

Сколько это стоит?