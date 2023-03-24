Самые интересные случаи – войти в хаос. С чем приходится сталкиваться организаторам пространства?

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что самое сложное в вашей работе? Может быть, были какие-то случаи интересные, когда вы приезжали, там какой-то ужас, хаос, и вы не знали, что с этим делать? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

За что браться?

Алена Лоула, организатор пространства, коуч:

Это самые интересные случаи – войти в такой хаос, потому что потом результат до-после просто потрясающий. Если я не знаю, как с этим справиться, у нас есть сообщество организаторов пространства – помогут. Юлия Самусенко:

Вы, получается, только приезжаете и рассказываете, как нужно с этим хаосом побороться? Алена Лоула:

Нет. Алеся Лакина:

Мне интересно услышать хоть один случай без имен.