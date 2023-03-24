Самые интересные случаи – войти в хаос. С чем приходится сталкиваться организаторам пространства?

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что самое сложное в вашей работе? Может быть, были какие-то случаи интересные, когда вы приезжали, там какой-то ужас, хаос, и вы не знали, что с этим делать?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
За что браться?
Алена Лоула, организатор пространства, коуч:
Это самые интересные случаи – войти в такой хаос, потому что потом результат до-после просто потрясающий. Если я не знаю, как с этим справиться, у нас есть сообщество организаторов пространства – помогут.
Юлия Самусенко:
Вы, получается, только приезжаете и рассказываете, как нужно с этим хаосом побороться?
Алена Лоула:
Нет.
Алеся Лакина:
Мне интересно услышать хоть один случай без имен.
Алена Лоула:
Здесь даже без имен. Мы расхламляли склад, там было очень много таких вещей, которых мы даже не знаем, не подозреваем, как они называются. Нам подсказывали, как это организовать. Принципы организации пространства все одинаковы, что все вещи нужно по категориям хранить, объединить, чтобы их было удобно брать и возвращать на места, подписать, промаркировать.
Юлия Самусенко:
То есть вы этим всем занимаетесь – подписываете, маркируете вместе с тем, кто вас вызвал?
Алена Лоула:
Да, совместно, потому что в процессе мы узнаем привычки, как удобно, не удобно, подойдет такое хранение, не подойдет. Еще даже после организации может пройти какое-то время – неделя-две, чтобы клиент опробовал это, удобно ли ему так жить. Может быть, что-то не подходит и пересмотреть это хранение. Мы не принуждаем, не давим. Если вы не желаете расставаться с этими вещами, они у вас остаются. Просто есть вопросы, которые помогают определить, на самом деле пользуюсь ли я этой вещью, буду ли пользоваться, для чего вообще приобрел. Возможно, это какие-то были компульсивные покупки.
«Рассматривает дом, как живой организм». Как нужно относиться к своей квартире по фэншуй – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!