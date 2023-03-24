Я начинаю, он подхватывает. Психолог рассказала, как научить ребёнка убирать за собой

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как приучить детей, вопрос к психологу, чтобы они убирали за собой игрушки, бумажки?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Личный пример родителей. Все просто.
Алеся Лакина:
Хочешь сказать, что я раскидываю вещи по квартире, бумажки, крошки.
Юлия Самусенко:
Нет, ты просто можешь вместе с ними их убирать, наверное.
Александра Магирани, психолог:
Как психолог и мама, у меня тоже доченька, 6 лет, я это делаю в форме игры. Не через такое настроение, что надо идти мыть посуду или сейчас убирать, я на такой энергии: «Сейчас мы быстренько уберем. У нас будет свежо в квартире, не будет пыльно, давай застелеим кровать». То есть это через игру. Ребенок видит мое состояние, что мы не просто убираем, это не что-то скучное и неинтересное, а в форме игры, настроения.
Алеся Лакина:
Тогда вам приходится вместе с ребенком убирать те же самые игрушки. Ребенок не будет сам их убирать.
Александра Магирани:
Нет. Где-то вместе, понятное дело, я начинаю, она это подхватывает, делает сама. Где-то она уже сама это делает. Кровать застилает она у меня сама – в этом проблемы нет. Это через подачу такую, что это классно, здорово, мы делаем в нашем же доме красоту.
«Рассматривает дом как живой организм». Как нужно относиться к своей квартире по фэншуй – подробнее здесь.
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