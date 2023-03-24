Я начинаю, он подхватывает. Психолог рассказала, как научить ребёнка убирать за собой

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как приучить детей, вопрос к психологу, чтобы они убирали за собой игрушки, бумажки? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Личный пример родителей. Все просто. Алеся Лакина:

Хочешь сказать, что я раскидываю вещи по квартире, бумажки, крошки. Юлия Самусенко:

Нет, ты просто можешь вместе с ними их убирать, наверное.