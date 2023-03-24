«Если она останется, то мы с коллективом уйдём». Удалось ли профсоюзам решить трудовой спор руководителя и подчинённых?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Наталья Добровольская, начальник главного управления организационной и кадровой работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Хотелось бы, чтобы все наниматели были хорошими и понимали потребности коллектива, но, к сожалению, так бывает не всегда. И тогда наши члены профкома, профсоюзные лидеры вынуждены идти фактически на прямой конфликт с нанимателем. Чтобы они были более уверены в разговоре с нанимателями или представителями нанимателей, у нас предусмотрен ряд гарантий. В первую очередь мы вспоминаем законы о профсоюзах, есть нормы и в генеральном соглашении, и в тарифных соглашениях, и в самом коллективном договоре. Если мы будем говорить о законе о профсоюзах, например, у нас предусмотрено, что в случае решения нанимателя уволить работника, который избран в состав профсоюзного комитета или любого профсоюзного органа, необходимо письменное за два месяца уведомление этого профсоюзного комитета. А это значит, что времени будет достаточно, чтобы профсоюзный лидер детально разобрался в ситуации, на заседание профкома пригласил не только работника, в отношении которого поступило такое предложение, но и представителя нанимателя, других заинтересованных, и они детально обсудили проблему эту. Что касается других гарантий, также предусмотрена обязанность, что наниматель обязан продлить трудовые отношения или заключить новый трудовой договор с работником-членом профкома или лидером профcоюзного комитета на срок его выборной профсоюзной работы.

Сергей Шумовец, председатель профсоюзного комитета предприятия:

Вот коллега воюет, мне помогает, второй коллега воюет, 5-6 человек есть активных, которые защищают это предприятие. Хотя бывает ночами не спишь, неделями, ночью по 2-3 часа спишь.

Дмитрий Куделько, председатель Брестской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

На мой взгляд, нет взаимопонимания между нанимателем и профсоюзным комитетом в решении различных проблем. Возникают и судебные дела.

Алеся Приступчик, правовой инспектор Брестской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

В досудебном у них не получилось, в судебном тоже они не захотели мирно решать данный вопрос. Он подал заявление в суд, потом обратился к нам с заявлением, чтобы мы представляли его интересы. Мы были представителями в суде. На суде у нанимателя была своя позиция в данной части, поэтому он думал, что она не распространяется на данный случай. По итогам судебного заседания его восстановили на работе. Сергей Шумовец:

Вот я и коллеги получили взыскания, не успевает человек. Люди просят: сделайте. Пришла, выгнала с работы. Это была суббота, сама явилась и выгнала работника с работы.

Дмитрий Куделько:

Мы заслушаем и профсоюзный комитет о том, какая работа была проведена за предыдущий отчетный период. Заслушаем представителей нанимателя, в дальнейшем будем принимать решение, чтобы все-таки поставить точку в этих распрях, наладить взаимоотношения между нанимателем и профсоюзным комитетом, чтобы не страдали все члены профсоюза и работники этого предприятия. Сергей Шумовец:

Подала на нас в суд. Мы обращались в КГК, в Администрацию Президента, что экономическое положение на предприятии ухудшается. Она признала, что это якобы оскорбляет ее, за клевету. Но мы выиграли суд, суд признал, что мы невиновны, что мы правильно обращались в разные госорганы. Дмитрий Куделько:

В 2022 году у нас в рамках области было 9 обращений в комиссию по трудовым спорам членов профсоюза, чтобы действительно помогли и решили проблему в части оплаты труда, обеспечения качественной специальной одеждой, в части снятия дисциплинарного взыскания. Из 9-ти случаев в 6-ти случаях профсоюзы добились того, что данные решения были отменены. Сергей Шумовец:

Мы как-то подсчитывали: за месяц в среднем 600 человек обращаются за теми или иными услугами. Это только по нашему сервисному центру.

Руководитель предприятия:

Этот участок деятельности предприятия на текущий момент катастрофически убыточен. Люди не зарабатывают сами на себя. Константин Герцев, СТВ:

Нам сказали, что востребован у горожан этот сервисный центр. Руководитель предприятия:

Вам изложили однобокое мнение сотрудники, которым, простите за грубость, неймется. Константин Герцев:

Все-таки столько лет они проработали на предприятии, более 35-ти. Я думаю, что люди переживают за свое дело. Никто же не хочет остаться на улице сегодня. Руководитель предприятия:

А кто им предлагает остаться на улице сегодня?

Сергей Шумовец:

Весь вопрос в том, что мы частное предприятие. Городские власти не могут напрямую оказать воздействие. Прокурор сказал: хоть одна акция была бы у государства, я бы ногой двери в кабинете директора открывал. А так это практически частное, я не могу зайти, нужны очень грубые нарушения, чтобы я пришел. «Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников, вот как помогли пофсоюзы – подробности здесь. Руководитель предприятия:

Я же не единоличный владелец данного предприятия, у меня есть иные должностные лица, руководители, которые тоже принимают решения, имеют свою меру ответственности за выполняемую работу. Я же не хозяйка, я наемный менеджер. Сергей Шумовец:

Если она останется, то мы с коллективом уйдем, возьмем помещение это в аренду, потому что мы были уже у мэра города. Мэр города предложил: если вы не хотите содержать здесь сервисный центр, пускай люди берут ИП и работают. Это было предложение мэра Бреста.