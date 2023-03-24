«Рассматривает дом как живой организм». Как нужно относиться к своей квартире по фэншуй?

Квартира небольшая, но начнешь наводить порядок – настоящий пентхаус. Стирка, глажка и готовка безжалостно съедают наше время. О том, можно ли тратить меньше времени на уборку не в ущерб чистоте и как обустроить свою квартиру, чтобы жизнь стала проще и комфортнее, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Вербицкая, специалист по фэншуй:

Вообще, фэншуй рассматривает дом как живой организм, у которого есть характер, свои «тараканы», свое настроение.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Главное, не в прямом смысле этого слова тараканы.

Елена Вербицкая:

Да, все правильно. Соответственно, мы к нему должны относиться так же, как мы относимся к своим близким, питомцам. То есть мы должны ухаживать, проявлять какую-то заботу. Чем больше мы этой заботы проявляем, тем больше отдачу получаем. То есть это очень такой важный момент, если смотреть на наш дом с точки зрения фэншуй. Что касается гигиены, как нормальный человек с утра встает, идет в душ или умывается, чистит зубы, точно так же мы должны со своим домом поступать.

Что касается уже более глобальной уборки, я думаю, что вполне достаточно раз в неделю делать уборочку влажную. Пылесосить – уже там в зависимости от ситуации. Периодически можно делать такие спа-салоны, скажем. То есть как мы любим на массаж сходить или в спа-салон, то же самое для своего дома мы должны такие праздники устраивать периодически. Что это значит? Всякие такие энергетические чистки делать, какие-то энергетические наполнения – вот такие вещи. Я сказала, что мы должны заботиться о своем доме, как о своих близких, питомцах. Соответственно, если вдруг где-то что-то сломалось, отвалилось, потекло…