«Справедливости и правды». С какими предложениями по изменению Конституции приходят белорусы?

Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции продолжают обсуждать на всех анонсированных диалоговых площадках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый интерес новый вариант Основного закона вызывает и у юных белорусов.

Содействие всестороннему развитию молодежи, создание необходимых условий для ее активного участия в общественной жизни страны – далеко не все темы, прозвучавшие 5 января на встрече актива Республиканского союза молодежи с председателем Конституционного суда. Миклашевич: я призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции – читайте далее.

К сбору актуальных дополнений по изменению Конституции подключился Совет Республики. Там чаще всего звучит вопрос статуса и принципа формирования Всебелорусского народного собрания. В Сенате сегодня выслушали каждого не только с предложениями по совершенствованию Основного закона, но и с личными проблемами. Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне» – подробности здесь.

Анатолий Бакаев:

Один из главных вопросов, чтобы при принятии новой Конституции присутствовали мнения граждан, касающиеся в первую очередь справедливости и правды. Я проработал 44 года, подтверждается все документально, в трудовой книге – мне засчитали 38 лет. На каком основании? Мне сегодня государство дало достойную пенсию, я всем доволен, но я требую одно – только справедливости и правды. Написано «44 года», согласно документам – чтобы это подтверждалось.