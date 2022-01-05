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«Справедливости и правды». С какими предложениями по изменению Конституции приходят белорусы?

05 января 2022 14:27
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Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции продолжают обсуждать на всех анонсированных диалоговых площадках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый интерес новый вариант Основного закона вызывает и у юных белорусов.

«Справедливости и правды». С какими предложениями по изменению Конституции приходят белорусы?-1

Содействие всестороннему развитию молодежи, создание необходимых условий для ее активного участия в общественной жизни страны – далеко не все темы, прозвучавшие 5 января на встрече актива Республиканского союза молодежи с председателем Конституционного суда.

Миклашевич: я призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции – читайте далее.

«Справедливости и правды». С какими предложениями по изменению Конституции приходят белорусы?-4

К сбору актуальных дополнений по изменению Конституции подключился Совет Республики. Там чаще всего звучит вопрос статуса и принципа формирования Всебелорусского народного собрания. В Сенате сегодня выслушали каждого не только с предложениями по совершенствованию Основного закона, но и с личными проблемами.

Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне» – подробности здесь.

«Справедливости и правды». С какими предложениями по изменению Конституции приходят белорусы?-7

Анатолий Бакаев:
Один из главных вопросов, чтобы при принятии новой Конституции присутствовали мнения граждан, касающиеся в первую очередь справедливости и правды. Я проработал 44 года, подтверждается все документально, в трудовой книге – мне засчитали 38 лет. На каком основании? Мне сегодня государство дало достойную пенсию, я всем доволен, но я требую одно – только справедливости и правды. Написано «44 года», согласно документам – чтобы это подтверждалось.

«Справедливости и правды». С какими предложениями по изменению Конституции приходят белорусы?-10

Общественная приемная при Совете Республики открыта для посетителей каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. Уже 10 января встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и ее заместитель Леонид Заяц. Напомним, что предварительная запись не требуется.

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Анатолий Бакаев # Наталья Кочанова # Леонид Заяц # Фотофакт

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