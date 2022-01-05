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МИД Беларуси о ситуации в Казахстане: важно прекратить беспорядки, надеемся, что руководство страны с этим справится

05 января 2022 14:04
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Ситуацию в Казахстане с обеспокоенностью отслеживают в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот выдержка из распространенного 5 января заявления.

МИД Беларуси о ситуации в Казахстане: важно прекратить беспорядки, надеемся, что руководство страны с этим справится-1

МИД Беларуси:
В этой связи на данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит.

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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