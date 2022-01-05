«Запад всё равно в выигрыше». Что общего у Чеченской войны и боевых действий в Сирии? Рассказал Андрей Лазуткин

Новости Беларуси. Опыт таких стран, как Сирия, Ливия, Ирак показал, что любая многонациональная страна может легко стать театром гражданской войны и последующего раздела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какими итогами завершился Год народного единства и что бывает, когда единства в государстве нет – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ближе к концу года все громче звучала тема войны. Но обратите внимание, что вспоминали не только США с Украиной, но и события давно минувших дней. Например, Путин несколько раз подряд говорил о причинах и роли Запада в Чеченской войне. Давайте вспомним, как это было.

Владимир Путин, президент России:

Чего вам еще больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали. И я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот надо было относиться к России как к возможному союзнику, укрепить его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. Андрей Лазуткин:

Здесь Путин очень эмоционально отвечает на вопрос, что для него не характерно. А вопрос задает британский канал Sky News, который недавно был на «Большом разговоре» у нас и тоже пытался провоцировать Лукашенко. Это их работа. Теперь по сути. Почему Путин вспоминает Чеченскую кампанию? Недавно с американцами он обсуждал якобы нападение России на Украину. И американцы понимают, чтобы спровоцировать по-настоящему длительный конфликт на несколько десятков лет в нем должна обязательно участвовать регулярная армия с двух сторон. Чтобы погибали не просто контрактники, а обычные ребята-срочники из самых разных семей по всей России и Украине. Это гарантия, что с одной стороны кровная месть, а с другой стороны национализм будут потом годами цвести после такой войны. Это именно то, что было раньше с Чечней, и то, что хотел бы повторить Запад. Именно с этого начинал Дудаев, кстати, друг нашего Зенона Позняка.

Вячесав Никонов, президент Фонда «Политика»:

Дудаев – человек с генеральским менталитетом, он начал с этого. С того, что создал себе военную инфраструктуру и тем самым навлек на себя совершенно неизбежный ответный массированный удар центра, который унес огромное количество жизней и тем самым вызвал этот конфликт, который в острой форме продолжается до настоящего времени. Так уже дальше пошла кровь на кровь.

Андрей Лазуткин:

На первом этапе перед ним поставили задачу – спровоцировать массированный удар центра по себе. И, по сути, эта же задача сегодня стоит перед Зеленским. Понятно, Советскую армию тогда растаскивали на части, и можно было дешево воевать советскими запасами, как это было и в Донбассе. А западные спецы вас немного натаскают и подбросят денег на личный состав. Но Дудаев, Яндарбиев, Басаев – они были понятным противником. И было понятно, почему их поддерживает Запад – надо было показать пример успешного отделения от России военным путем. А что такое война? Это не только окопы и танки по телевизору. Это всегда рост теневой экономики и преступности вокруг этой войны. Потому что территорию контролирует непонятно кто, какие-то полевые командиры, а там много всего хорошего, например, чеченская нефть. И в это же время по всей России появляется этническая преступность, которая крутила экономические схемы через Чечню, и наносила государству не меньший ущерб. Это было даже опасней, чем сами боевые действия, потому что на примере одной республики создавался пример экономической независимости. Всем желающим в других республиках Запад давал понять: да, это преступный капитал и незаконные вооруженные формирования. Но мы, Запад, если что, вас все равно признаем. Ну как это было в Сербии с Косово.

Андрей Лазуткин:

И тогда на конфликт внимательно смотрели все республики в составе России. Им пытались показать пример, как можно классно жить самостоятельно, без контроля Москвы. И если бы война была проиграна, это бы привело к отколу от России других этнических регионов. А там и золото, и нефть, и алмазы, и газ – так Россию лишали потенциала на будущее. И, конечно, сами боевые действия. Когда ваш сын, брат приезжает с фронта без рук, без ног. А в это время BBC снимает пламенные сюжеты, что федеральные войска – это каратели, которые душат свободу чеченского народа. Боевиков и убийц они называли хорошим словом повстанцы, точно так же, как совсем недавно называли ИГИЛ. И наши деятели типа Зенона Позняка не потому поддерживали Дудаева, что были радикалами. Они понимали суть этой войны – если бы у Дудаева получилось отстоять независимость, это был бы удар по власти в России, и сразу бы ослабло влияние на другие регионы, в том числе на Беларусь. То есть националисты здесь и националисты там делали одно и то же. Но были и отличия. Тогда «Радио Свобода» ездило в Чечню и снимало там кишки и трупы. Но давайте посмотрим, что они снимают про Чечню сегодня.

Ренат Давлетгильдеев:

История первая. Секретная тюрьма для геев в Аргуне. 2017 год. Место, где раньше размещался районный отдел полиции. Главу этого РУВД Аюба Катаева сегодня называют организатором пыток и расправ над гомосексуалами и неформальным комендантом тюрьмы.

«Меня задержали по подозрению в гомосексуальности 28 февраля. Отвезли в комендатуру, она расположена в заброшенном бетонном бараке рядом с городом Аргун. Всего там сидели 15 человек, один телеведущий и еще один известный в Чечне парикмахер». Андрей Лазуткин:

Дальше мы не будем показывать, что там стало с известным телеведущим и парикмахером. Но подумайте, вчера Запад поддерживал там ваххабитов, которые резали головы и хотели установить шариат. А сегодня они поддерживают какие-то меньшинства, которым, кстати, по законам шариата ничего хорошего не светит.

Андрей Лазуткин:

Но для чего они снимают такие сюжеты, которые невозможно смотреть без смеха? Они пугают, но не российскую аудиторию, а свою аудиторию на Западе. Перед ними стоит задача: придумать про Путина что-то настолько ужасное, что будет просто за гранью добра и зла. И вот они придумали что смогли. Но когда им говорят, мол, ребята, мы скоро поставим ракеты в Беларуси, это их не пугает. То ли дело, вас посадят в такую тюрьму на перевоспитание. Вот от этого у них кровь стынет в жилах. Такое сегодня общество на Западе. И боятся они не ракетного удара по городам. А того, что русские из этих ужасных передач поломают им привычный уклад жизни. Для них этот сюжет не смешной – это вообще закрытые темы, которые нельзя даже ставить под сомнение. Но эти перегибы порождают и обратный эффект. Когда появился ИГИЛ, туда поехало немало граждан Западной Европы. И не только из диаспор, а вполне себе белых европейцев, которые просто устали от европейских ценностей.

Мы долго ждали встречи с вами, искали пути к вам. Но по милости Аллаха вы сами сюда пришли. И теперь здесь, на этой благословенной земле, начнется битва. Андрей Лазуткин:

И, конечно, здесь сыграла роль пропаганда. Зачем что-то долго рассказывать по телевизору, как мы? Надо просто отрезать голову на камеру. А то, что они кричат потом – это «такбир», по-русски «Аллах велик», то есть знак величайшей радости. Они это делают искренне. И если кто-то не понимает, все это должно быть на территории России, а не в Сирии. Тогда на Кавказе их тоже снабжали оружием, деньгами, инструкторами. Но не было таких приемов коммуникации, как сегодня, чтобы вести пропаганду. Поэтому набрать людей в отряды было сложнее. В конечном итоге их всех убили – помните, Путин говорил, «будем мочить в сортирах». А ИГИЛ был построен так, чтобы постоянно пополняться. Человек с улицы мог легко найти контакт вербовщика в своей стране или приехать на место и там обрести новых друзей. И как вы думаете, кто в итоге добился своего? Да, вроде бы ИГИЛ разбили, центральная власть в Сирии устояла. Но сегодня Асад контролирует примерно 60 % от своих старых территорий. А остальное перешло под контроль непонятно кого. Так что Запад все равно в выигрыше. Вот так и происходит современный раздел государства, о котором мы много говорили в 2020 году, и о котором сегодня не просто так напоминает Путин.