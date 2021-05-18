Ирина Костевич: «Я реализовала себя в карьере во многом благодаря мужу. Он часть домашней работы взял на себя»

Ирина Костевич:

33 – интересная цифра. Если я не ошибаюсь, клубничная свадьба. Британские эксперты говорят о том, что в клубнике есть гормоны счастья. Наверное, что-то с этим связано. Это большой период совместной жизни, по-разному жизнь складывалась. Нет идеальных семей, были некие споры, где-то были какие-то разногласия. Но знаете, что самое главное? Нельзя в семье делить, кто главный. Нельзя делить работу на мужскую и женскую, потому что то, что я реализовала себя в профессии, в карьере, конечно, это благодаря в том числе и мужу. Он часть домашней работы взял на себя. Я ему за это очень благодарна, он позволил мне. То время, в которое я должна как мать, как жена отдавать семье, он взял это на себя. Он молодец.

Ольга Коршун:

Ваш муж как относится к тому, что его жена руководитель такого высокого уровня? Вы дома тоже руководите?