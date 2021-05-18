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Ирина Костевич: «Я реализовала себя в карьере во многом благодаря мужу. Он часть домашней работы взял на себя»

18 мая 2021 09:31
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала о карьере.

Ольга Коршун, ведущая: 
Сколько лет вы уже в браке с мужем?

Ирина Костевич: «Я реализовала себя в карьере во многом благодаря мужу. Он часть домашней работы взял на себя»-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
В этом году будет 33 года.

Ольга Коршун:
33 года, целая жизнь. Поделитесь своим секретом счастливых семейных отношений.

Ирина Костевич: «Я реализовала себя в карьере во многом благодаря мужу. Он часть домашней работы взял на себя»-4

Ирина Костевич:
33 – интересная цифра. Если я не ошибаюсь, клубничная свадьба. Британские эксперты говорят о том, что в клубнике есть гормоны счастья. Наверное, что-то с этим связано. Это большой период совместной жизни, по-разному жизнь складывалась. Нет идеальных семей, были некие споры, где-то были какие-то разногласия. Но знаете, что самое главное? Нельзя в семье делить, кто главный. Нельзя делить работу на мужскую и женскую, потому что то, что я реализовала себя в профессии, в карьере, конечно, это благодаря в том числе и мужу. Он часть домашней работы взял на себя. Я ему за это очень благодарна, он позволил мне. То время, в которое я должна как мать, как жена отдавать семье, он взял это на себя. Он молодец.

Ольга Коршун:
Ваш муж как относится к тому, что его жена руководитель такого высокого уровня? Вы дома тоже руководите?

Ирина Костевич: «Я реализовала себя в карьере во многом благодаря мужу. Он часть домашней работы взял на себя»-7

Ирина Костевич:
Нет, конечно. Дома я не руководитель. Стараюсь. Придя домой, я жена и мама. А приходя на работу, я забываю, что жена и мама. Я руководитель, я отвечаю за отрасль, в которой работают 40 000 человек. Это серьезное направление. Как к этому муж относится? 15 лет я уже на руководящей должности, в 2006 году пришла в должность заместителя министра. На протяжении 15 лет расту в профессии. Опять повторюсь, это во многом благодаря мужу, который меня поддерживает.

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# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Ольга Коршун # Фотофакт

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