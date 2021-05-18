Ирина Костевич: моя мечта – чтобы в каждом парке были танцплощадки, где бы наши пожилые люди танцевали

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала о помощи пожилым людям. Ольга Коршун, ведущая:

В прошлом году в нашей стране приняли программу «Активное долголетие – 2030». Расскажите подробнее, что в этой программе? Как мы будем помогать нашим пожилым людям становиться более активными? Я говорю об этом и вспоминаю картинки из Японии, где именно пожилые люди занимаются на свежем воздухе разными активностями. У нас планируется что-то такое? Мы к этому стремимся?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Это моя мечта, чтобы в каждом парке были танцплощадки. И на этих танцплощадках наши пожилые люди танцевали вальс, кадриль, все танцы молодости. Это очень важно, потому что именно в такие годы не хватает внимания, общения. У детей и внуков другой образ жизни, они активны. А нам надо, чтобы наши пожилые люди общались между собой. Да, в прошлом году принята стратегия «Активное долголетие – 2030». Мы долго к ней шли. Многие страны приняли такие стратегии, потому что это мировая тенденция. Население стареет. Почему стареет? Есть плюсы, есть минусы. Растет продолжительность жизни – это супер, но и сокращается рождаемость. Удельный вес пожилых людей растет. Если сегодня у нас 65+ – 15 % нашего населения, то демографы говорят о том, что 2030 году эта цифра вырастет и будет выше 20 %. Это серьезный вызов. На пожилых людей надо смотреть по-разному, в зависимости от их возраста. Мы говорим пожилые люди, все воспринимают, что человек вышел на пенсию и все, это старик. Нет. Если посмотреть классификацию ВОЗ, то старость начинается только в 75 лет, 60-75 – это пожилой возраст, 75-90 – это старость, а 90 и старше – это уже долгожитель. Поэтому мы эту стратегию выстраивали на возрастные периоды человека. В 60-75 они очень активные, у нас даже продолжают работать. Сегодня у нас в стране работает 26 человек, которым больше 90 лет.

Ольга Коршун:

Какие должности? Ирина Костевич:

У меня тоже возник вопрос, захотелось посмотреть, кто это. Конечно, творческие, это педагогическая направленность. Но вместе с тем это радует, что есть желание у человека, есть здоровье, силы продолжать свою трудовую деятельность. Это еще активные люди, поэтому наша задача – активно вовлечь их в жизнь общества. У нас в стране территориальный центр социального обслуживания. Да, они оказывают услуги на дому, кому тяжело сегодня справиться со своими бытовыми проблемами. Но у нас активно работают творческие, спортивные кружки. Вы же видите, на улице по вечерам и днем скандинавская ходьба, ходят парами наши пожилые люди. Мы сейчас запускаем, этот проект на старте – компьютерная грамотность. Когда в 2020-м пришла пандемия, мы объявили акцию по доставке продуктов пожилым людям, а ведь в интернете можно было активно заказывать эти продукты, если бы наши пожилые люди были пользователями и могли воспользоваться этой услугой. Общение с внуками, общение со средой, узнавать последние новости, заказывать продукты – это тоже очень важно. И те, которым за 75, понимаем, здоровье уже не то, потому что возраст накладывает свои отпечатки. Это уже услуги на дому.

Ирина Костевич:

Социальные работники, которых у нас сегодня более 14 000, приходят и оказывают поддержку пожилым людям, а у нас в стране около150 000 одиноких, у которых вообще близких нет. Это и приобретение продуктов, и приготовление пищи, и уборка дома, и почитать книгу, и выучить стихотворение, чтобы потренировать память. Это тоже очень важно. А те, которые вообще не могут себя обслужить, которым нужна не только социальная, но и медицинская помощь, у нас в стране созданы дома-интернаты, их 92. Там созданы хорошие домашние условия, там уже сегодня проживают 19 000 человек. Вспомнили с вами пандемию, в прошлом году мы перешли на вахтовый режим работы, половина работников домов-интернатов перешла на эту вахту. По 14 дней вместе с пожилыми, с инвалидами работали в закрытом режиме. Спасли, помогли и выстояли, молодцы. На то мы и семья. Я хочу сказать, что социальные работники – особая профессия, я ее даже называю профессией доброты. Если ты не будешь любить эту свою профессию, ты никогда не сможешь работать в этой отрасли. Ольга Коршун:

Это правда.