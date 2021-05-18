Прямой эфир

Маленькая львица, альпака и еноты Лёлек и Болек. Когда в Гродненском зоопарке откроется летний сезон?

18 мая 2021 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пообщаться с альпакой и посмотреть на игры маленькой львицы. Гродненский зоопарк готовится к открытию летнего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в тестовом режиме запустили контактную площадку «Бабушкин дворик».

Маленькая львица, альпака и еноты Лёлек и Болек. Когда в Гродненском зоопарке откроется летний сезон?-1

В 2020 году излюбленное детьми место встречи с животными не открывали из-за пандемии. Этим летом «Бабушкин дворик» возвращается в новом составе. В открытый уличный вольер уже переехали любопытные еноты-малыши Лелек и Болек.

Маленькая львица, альпака и еноты Лёлек и Болек. Когда в Гродненском зоопарке откроется летний сезон?-4

Всего же на контактной площадке будет представлено больше 20 видов животных. В том числе добродушный альпака Каштан, семейство ежей, вьетнамские вислобрюхие поросята, белки дегу, двухмесячные козлята – весной традиционно у обитателей зоопарка происходит беби-бум.

Маленькая львица, альпака и еноты Лёлек и Болек. Когда в Гродненском зоопарке откроется летний сезон?-7

Но гвоздь нынешнего летнего сезона – маленькая львица Джина. Открытие сезона запланировано уже на эти выходные, 22-23 мая.

Маленькая львица, альпака и еноты Лёлек и Болек. Когда в Гродненском зоопарке откроется летний сезон?-10

Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка:
Будет организована бесплатная экскурсия. На этой экскурсии можно будет узнать про родителей Джины. Будет организована фотовыставка, которая, опять же, посвящена нашей Джине. А самые маленькие в этот день получат небольшие призы. Еще в этот день у нас в павильоне террариума будет выставка насекомых.

Маленькая львица, альпака и еноты Лёлек и Болек. Когда в Гродненском зоопарке откроется летний сезон?-13

Удивлять посетителей в Гродненском зоопарке намерены в течение всего летнего сезона. Также здесь ждут и пополнение коллекции новыми животными, но какими именно, пока держат в секрете.

# Зоопарк # общество # Елена Лоско # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище
18 мая 2021 06:39

«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище

300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь
18 мая 2021 06:24

300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь

«У нас в семье теперь уже три Тельца». В Могилёве майский беби-бум, познакомились со счастливыми родителями
17 мая 2021 21:15

«У нас в семье теперь уже три Тельца». В Могилёве майский беби-бум, познакомились со счастливыми родителями