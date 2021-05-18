В Беларуси повышают роль Совбеза. Александр Лукашенко расставил акценты в резонансной теме

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит заседание Совета безопасности, на котором обсуждается повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства, передает БЕЛТА.

Заседание Совета безопасности, по словам Президента, проводится, чтобы продолжить разговор о повышении роли этого коллегиального органа в жизни государства.

«В том числе в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму – самый широкий круг проблем», – сказал Александр Лукашенко.

Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с рисками и угрозами нынешнего времени, подчеркнул Президент.

«Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах по поводу нового декрета и не владеет вопросом, объясню. Совет безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывают», – отметил глава государства. Он обратил внимание, что среди постоянных членов Совета безопасности половина должностных лиц - гражданские люди: руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации Президента. «А если взять полный состав Совбеза – это вообще две трети гражданских людей», – добавил глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил, что этот конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как Главнокомандующего Вооруженными Силами. «Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур», – отметил белорусский лидер.

В числе вопросов, которые обсуждались сегодня на заседании Совбеза, была разработка нового положения об этом коллегиальном органе. По словам Президента, документ опирается на Конституцию, закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство и международные правовые акты, принятые за период независимости Беларуси. При его подготовке внимательно изучался и учитывался опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего странах – союзниках Беларуси.

«Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто», – подчеркнул белорусский лидер.

«Важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности», – констатировал Президент. Он также обратил внимание, что деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной.

«Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека, – сказал Александр Лукашенко. – Все это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном мной 9 мая Декрете».