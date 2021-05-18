«Выглядит весьма достойно». Беларусь участвует в Международной туристической выставке в ОАЭ

Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в Международной туристической выставке в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках национальной экспозиции представлена информация о стране и всё, что может заинтересовать путешественников: богатство и разнообразие природных ресурсов и историко-культурное наследие. В программе – презентации, рабочие встречи с ведущими туристическими компаниями стран Персидского залива. Ставка делается на деловой, медицинский, спортивный и другие виды туризма.

Евгений Введенский, директор УП «Белинтерэкспо» БелТТП:

В этой выставке принимают участие более 900 компаний из 62 стран мира. Экспозиция Беларуси выглядит весьма достойно на этом фоне. Участвуют туристические организации, которые занимаются въездным туризмом под эгидой Национального агентства по туризму, а также национальная авиакомпания «Белавиа».