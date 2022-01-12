«Интернет дал нам больше выбора». Как изменился рынок антиквариата?

Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда я захожу в магазин антиквариата и вижу эти цены, я понимаю, что, наверное, раритеты и экспонаты этого магазина стоят дорого. Но как формируется цена? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

И можно ли торговаться? Наталья Надольская:

Кто решает, сколько стоит эта вещь? И даже бывает, что можно найти у себя дома какую-то старинную вещь, но не понять, что она для кого-то представляет ценность. Уважаемые коллекционеры, как формируются цены?

Игорь Сурмачевский, коллекционер, реставратор, дизайнер, художник:

Скажем так, что интернет немножко разрушил это все. Антикварный рынок стал легче. Наталья Надольская:

Дешевле вы хотите сказать, доступнее? Игорь Сурмачевский:

Да, доступнее. Именно доступнее. Потому что раньше цены формировались на каких-то аукционах, и все было ясно при распечатке торгов. Сейчас же мы набираем «Сотбис», «Кристис» – пожалуйста, вот тебе распечатка. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А давайте в Беларуси создадим какой-нибудь аукцион. Пойдет дело?

Игорь Сурмачевский:

А уже было несколько попыток, по-моему, «Парагис». Здесь нет преемственности коллекционеров, нет моды на коллекционирование, может быть. Наталья Надольская:

Хорошо, а чем тогда антикварный магазин отличатся от комиссионного магазина, куда люди могут принести вещи на продажу? Что, где они специально покупают? Игорь Сурмачевский:

Таких магазинов, кстати, так называемых блошиных очень много в маленьких городах. Если мы вспомним английские сериалы – тот же Пуаро по Агате Кристи – то там есть маленькие такие магазины, где все можно найти. Начиная от елочных игрушек, старинных кукол и заканчивая платьями, например, которые стоят 2-3 тысячи фунтов стерлингов. Наталья Надольская:

Андрей, цена на экспонат формируется: за сколько человек готов продать и второй готов купить? Вы давно были в антикварном магазине? Вас не смущает то, что – как Игорь сказал – цены стали доступнее?