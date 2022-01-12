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«Интернет дал нам больше выбора». Как изменился рынок антиквариата?

12 января 2022 13:47
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Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

«Интернет дал нам больше выбора». Как изменился рынок антиквариата?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Когда я захожу в магазин антиквариата и вижу эти цены, я понимаю, что, наверное, раритеты и экспонаты этого магазина стоят дорого. Но как формируется цена?  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
И можно ли торговаться?  

Наталья Надольская:  
Кто решает, сколько стоит эта вещь? И даже бывает, что можно найти у себя дома какую-то старинную вещь, но не понять, что она для кого-то представляет ценность. Уважаемые коллекционеры, как формируются цены?  

«Интернет дал нам больше выбора». Как изменился рынок антиквариата?-4

Игорь Сурмачевский, коллекционер, реставратор, дизайнер, художник:  
Скажем так, что интернет немножко разрушил это все. Антикварный рынок стал легче.  

Наталья Надольская:  
Дешевле вы хотите сказать, доступнее?  

Игорь Сурмачевский:  
Да, доступнее. Именно доступнее. Потому что раньше цены формировались на каких-то аукционах, и все было ясно при распечатке торгов. Сейчас же мы набираем «Сотбис», «Кристис» – пожалуйста, вот тебе распечатка.  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
А давайте в Беларуси создадим какой-нибудь аукцион. Пойдет дело?  

«Интернет дал нам больше выбора». Как изменился рынок антиквариата?-7

Игорь Сурмачевский:  
А уже было несколько попыток, по-моему, «Парагис». Здесь нет преемственности коллекционеров, нет моды на коллекционирование, может быть.  

Наталья Надольская:  
Хорошо, а чем тогда антикварный магазин отличатся от комиссионного магазина, куда люди могут принести вещи на продажу? Что, где они специально покупают?  

Игорь Сурмачевский:  
Таких магазинов, кстати, так называемых блошиных очень много в маленьких городах. Если мы вспомним английские сериалы – тот же Пуаро по Агате Кристи – то там есть маленькие такие магазины, где все можно найти. Начиная от елочных игрушек, старинных кукол и заканчивая платьями, например, которые стоят 2-3 тысячи фунтов стерлингов.  

Наталья Надольская:  
Андрей, цена на экспонат формируется: за сколько человек готов продать и второй готов купить? Вы давно были в антикварном магазине? Вас не смущает то, что – как Игорь сказал – цены стали доступнее?  

«Интернет дал нам больше выбора». Как изменился рынок антиквариата?-10

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:  
Это даже лучше, мы можем больше добыть экспонатов. И на самом деле интернет дал нам больше выбора. Если раньше нужно было обязательно ехать куда-то, чтобы экспонат добыть, то сейчас можно купить дистанционно, онлайн и получить почтой тот или иной артефакт.  

Больше 200 – это было лет 15 назад. Послушайте, что этот белорус рассказал о своей уникальной коллекции – подробнее здесь.  

# Коллекционирование # общество # Наталья Надольская # Алена Родовская # Игорь Сурмачевский # Екатерина Забенько # Андрей Бегун # Фотофакт

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