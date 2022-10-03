«Не хуже, в чём-то и превосходит». Педагоги Беларуси сравнили Зелёный зал Дворца Независимости со знаменитой Янтарной комнатой

Новости Беларуси. Картины трех поколений белорусских художников увидели гости Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из главных площадок страны посетили педагоги и учащиеся со всех регионов Беларуси, это стало завершающим мероприятием в рамках празднования Дня учителя.

Такой подарок представителям учебных заведений организовал профсоюз. Для преподавателей посещение белорусской жемчужины – это возможность прикоснуться к истории, а после поделиться впечатлениями с учениками. По словам гостей, находясь в Зеленом зале или Зале вручения госнаград, невозможно не чувствовать причастность к знаковым событиям страны.

Иван Василенко, председатель Брестской областной организации профсоюза работников образования и науки:

Мы в первый раз во Дворце Независимости, мы хотели, но график очень плотный работы Дворца Независимости. И открою секрет: мы должны были в пятницу здесь побывать, но перенесли на понедельник. И ничуть не пожалели, что в такую даже ненастную погоду приехали. Монументальность сооружения. Мы недавно были на экскурсии в Петербурге и были в залах красивых – Янтарной комнате и так далее. Я вам скажу, что, наверное, ничуть не хуже, в чем-то и превосходит. Наверное, современностью такой. Действительно впечатляюще.

Валентина Шадейкина, мастер производственного обучения Бобруйского государственного торгово-экономического колледжа:

Неожиданно приятно было получить такой подарок в таком формате, такого уровня. Волновалась, готовилась, не представляла, что это будет из себя представлять, но теперь все это волнение оправдано. Мне нравится работать с нашими учащимися. Они всегда дают тебе какой-то задор двигаться вперед. Ты не будешь стареть, ты будешь через них получать обратную связь. Очень приятно, когда твои же учащиеся занимают какие-то посты уже. Ты понимаешь, что учитель уже с большой буквы.

Кроме фотографий в залах Дворца Независимости, в смартфонах гостей появились изображения живописных работ белорусских художников. Выставка картин Николая Исаенка, Анны Садовской и Анны Кононовой украшают главный зал Дворца.

Полина Догушевич, студентка Белорусского государственного университета:

Здесь представлены колоссальные работы наших мастеров и реплики слуцких поясов, и гобелены различные. Это действительно захватывает. Такой масштаб, белорусы действительно люди творческие и, как говорят у нас, с руками.

Александр Александрович, студент Мозырского государственного педагогического университета имени Шамякина:

Побывав в этом месте, для меня, конечно же, это новое открытие, свершение, чтобы рассказать нашей молодежи про это, также рассказать в школе для детей.