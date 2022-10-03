На пенсии жизнь только начинается. Какие есть кружки в Минске для пожилых людей?

Новости Беларуси. Каждая репетиция танцевального коллектива «Дебют» начинается с разминки. Ровной осанке не помеха ни возраст, ни моросящий осенний дождь за окном. Ведь погода создается тут, в территориальном центре социального обслуживания населения Партизанского района, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Именно здесь рождаются танцевальные шедевры, которые с радостью ждут минчане на городских концертах и праздниках. Пожалуй, одна из любимых композиций этого коллектива – «Ах, Одесса!». Задорные матроски и яркие красные береты неизменно вызывают бурю оваций в зрительном зале. А колоритные «Лимончики» закружат в вихре позитива и отличного настроения. Настоящие артисты всегда выступают с улыбкой, а главное – дружно и слажено. Ну и куда же без сильной половины человечества? В прошлом хореограф, Григорий Лейко знает толк в танцевальных па.

Григорий Лейко, участник танцевального коллектива «Дебют»:

Мне 74 года, из них 70 я занимаюсь танцами. Впрочем, Григорий Константинович виртуоз не только на сцене, но и в общении с прекрасными дамами. Григорий Лейко:

Трудно, но и весело, и хорошо. Меня это устраивает. Хотя впервые такое, что я один в женском коллективе. Женщины у нас все прекрасные, добродушные ко мне. Любят меня, и я их всех люблю. Ну а леди, в свою очередь, неравнодушны к танцам. Таисия Лемех пришла в «Дебют» в поисках нового увлечения, а в качестве бонуса получила еще и стройную фигуру.

Таисия Лемех, участница танцевального коллектива «Дебют»:

Подружка подсказала мне, что есть центр на Клумова, 3, в котором танцы, различные кружки, можно заняться чем угодно. Я пришла сюда, полненькой была. Спрашиваю у руководителя: «Возьмете такую?» Сказал, что всех берут. Похудела за это время благодаря танцам. Самочувствие стало лучше. Сюда приходят за здоровьем, положительными эмоциями и теплыми беседами за чашечкой чая. Ведь эти люди знают друг друга уже много лет.

Марина Цвирко, руководитель танцевального коллектива «Дебют» ТЦСОН Партизанского района города Минска:

Коллективу нашему в том году было 10 лет, был яркий юбилей. Начиналось все с малого количества людей, было 3-4 человека, потом стали приходить все больше. Сейчас около 20 человек. Основу репертуара составляют народные танцы. Почему? Ответ прост. Григорий Лейко:

Если человек ляжет на диван, его уже трудно поднять, поэтому надо заниматься. А танцы, особенно народные, лечат все буквально. И терапия, и хирургия – все это в народных танцах, и это не я придумал. Таисия Лемех:

Чувствуешь себя после танцев великолепно, даже давление спадает. Все это положительно сказывается на организме. Марина Цвирко:

В таком возрасте сидеть дома просто нельзя. Жизнь уже немного краски теряет. Занятия танцами – это и музыка, и движения, и позитив. Появляется тонус, настроение прекрасное. Коллектив – это же там, где люди общаются, встречаются. Мы выступаем, шьем костюмы, отмечаем какие-то даты. Коллектив – наша дружная семья. Разговор об изящных искусствах мы продолжили в Антоновском парке. Это излюбленное место для прогулок нашей следующей героини – Альбины Пожаевой.

Альбина Пожаева, лидер волонтерской группы, участница танцевального коллектива «Дебют»:

Наш коллектив от 62 лет до 82 лет. Это такое счастье, такой подарок нам. Во-первых, это нам продлевает жизнь. На танцы мы два раза в неделю бежим, как на праздник. Это здорово. Цель какая? Люди в нашем возрасте не сидят на скамейке, не тоскуют, не грустят. Показываем, что не все в жизни ушло после пенсии, что жизнь продолжается. Поэтому радость и счастье у нас огромные.

Танцы – главный секрет бодрости и молодости. Впрочем, есть и еще несколько важных ингредиентов. Альбина Пожаева:

Мы занимаемся пилатесом, скандинавской ходьбой. У нас руководитель преподаватель по гитаре. Мы немного пропустили, но здорово, что слышишь музыку, мозги включаешь, ноты надо запомнить. Танцевальным коллективом ходим в лес каждое воскресенье. Вот вчера пришли, какое получили удовольствие! Это чудо. Минское море, мы ходим в Крыжовку. Так что жизнь на пенсии, вопреки расхожему мнению, может бить через край. И что важно – у многих появляется то самое свободное время для реализации своих желаний. Именно так произошло у проектировщицы с 43-летнем стажем Аллы Бровцыной.

Алла Бровцына, член президиума Совета ветеранов Партизанского района, участница танцевального коллектива «Дебют»:

Когда я вышла на пенсию, от своей приятельницы узнала, что есть такие территориальные социальные центры, где много кружков, по своему вкусу можно выбрать любой. У каждого человека в жизни было какое-то хобби. Но времени было мало – семья, дети, потом внуки. А в нашем золотом возрасте, когда выросли дети, внуки, освободилось время, мы можем чему-то себя посвятить, заняться любимым делом, хобби. Так давняя детская мечта в зрелом возрасте стала реальностью. Алла Бровцына:

Я с детства любила танцы. В школе в танцевальном кружке, потом бальные танцы в ДК Тракторного завода. А здесь был кружок восточных танцев и танцы мира. Когда я пришла, уже коллектив был укомплектован, 12 человек. Мне руководитель сказал: «Если хотите, организовывайте вторую группу, 6 человек, и я с вами тоже буду». Я организовала вторую группу. Танец окрыляет, омолаживает, движение – это жизнь. Приходишь, звучит музыка, забываешь обо всем, паришь в этой музыке, наполняешься положительными эмоциями, уходишь с гармонией в душе, красотой и наполненностью.

Кроме того, вместе с подругой Алла осваивает гитару. Алла Бровцына:

Галина Зиновьевна великолепный преподаватель, она профессионал. Волонтер, кстати. Принимает всех, начиная с нуля. Было два, четыре, а сейчас около десяти человек. С каждым она занимается, коллективы уже выступают. Отдельной графой в ежедневном расписании нашей героини – список добрых дел. Алла Бровцына:

Наш танцевальный кружок, вторая уже группа, волонтеры Красного Креста. Когда-то мне пришла такая идея, я побывала в Ждановичах в Доме ветеранов ВОВ. Захотелось что-то хорошее для этих людей сделать. Многие из них очень одиноки. У нашей танцевальной группы был проект «Ветераны – ветеранам». Мы приезжали с концертом именно из нашего центра. Девочки пели, пока мы танцевали, переодевались, заполняли паузы. У нас был кружок «Очумелые ручки», мы своими руками делали подарки ветеранам войны. Были ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, к Новому году выпечку сделали. Когда делаешь хорошее дело, видишь реакцию этих людей... у них были слезы на глазах, у нас тоже, потому что видели, как они благодарны этому вниманию. Пожилому человеку необходимо внимание.

Проект «Ветераны ветеранам», «Сад и огород», праздник пирога, фестиваль национальных культур, слеты волонтеров, не говоря о постоянных репетициях и выступлениях – разве тут есть время для скуки? Дарить и отдавать, а еще нести в этот мир добро и красоту – вот лейтмотив жизни этих удивительных минчанок, у которых на пенсии открылось второе дыхание. Альбина Пожаева:

У нас каждый день расписан, нам некогда грустить, некогда скучать. Радуемся каждому мгновению, потому что жизнь прекрасна, удивительна. Мы не просим у славы бессмертия, не стремимся на пышный парад, кроме звания, что мы пенсионеры, никаких нам не надо наград. Так что у наших героинь есть чему поучиться.

Альбина Пожаева:

Я хочу пожелать всем, не только пенсионерам, здоровья, мирного неба, чтобы всегда мы засыпали, зная, что завтра наступит прекрасный день. И это замечательно.