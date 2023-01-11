Интерактивная карта, подсветка универмага в цветах флага. Какие патриотические идеи минчан были реализованы?

Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

На прием граждан минчане действительно приходят не только с просьбами и проблемами, но и предложениями. Сегодня в обществе наблюдается повышенный спрос на государственную и патриотическую символику. Людям важно видеть цвета Беларуси в городском оформлении, интерьерах магазинов, на экранах телевизоров и даже на собственной одежде. Об этом все чаще говорят посетители с депутатами Мингорсовета и представителями исполнительной власти. И вот подарок для тех, кому особенно дороги краски родины. Марина Кишкурно оценила патриотический размах.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Как говорится, большое видится на расстоянии. Это касается и флага за моей спиной. Его площадь – более 1 тысячи квадратных метров. Подсветка в красно-зеленых цветах украсила фасад универмага «Беларусь». К слову, в мае этого года он отметит 45-летие. И подарок с национальным колоритом – отличное решение не только для самого универмага, но и для своих посетителей (самих минчан), которые и попросили о смене имиджа любимого магазина.

Обновленный фасад универмага «Беларусь» – часть работы с обращениями граждан, которые не раз просили депутатов добавить в городские краски государственной символики. А когда директор магазина по совместительству депутат Мингорсовета, решение приходит гораздо быстрее.

Александр Рубинов, помощник директора универмага:

Это посыл от наших избирателей – от жителей Заводского района. И нам пожелания высказывали. Приходили в администрацию, что давайте сделаем. И мы решили в Год исторической памяти подсветку сделать в цветах государственного флага. Получилось очень красиво. Такая подсветка точно не останется незамеченной. Ее уже оценили как жители, так и гости белорусской столицы. В новогодние праздники их в Минске особенно много.

– Мне подсветка нравится. В стиле Беларуси. Хорошие цвета, орнаменты.

– Подсветка хорошая. Весьма патриотично. Мы только что приехали из России, нам очень нравится.

– И ее издалека видно. Озвучивали инициативы и задавали интересующие вопросы минчане в Единый день депутата. 55 избранников провели прием без предварительной записи.

Георгий Кушняров, депутат Минского городского Совета депутатов:

Основные вопросы – вопросы ЖКХ. Кроме того, очень большое количество насущных проблем. Это, конечно, капитальные ремонты. Когда в зданиях, а у нас в районе сегодня во многих домах проводят капитальный ремонт, меняются сети, окна, утепляются фасады, граждане всегда уточняют. Встречи с депутатами Мингорсовета в администрациях районов – не редкость. В единый день приема жители уже обращались с проблемами и предложениями. Традиционно большинство вопросов были на тему городской инфраструктуры, транспортной сферы, налогообложения, а также деятельности ЖЭУ и товариществ собственников. Обращений много, но по мере возможности все они рассматриваются оперативно. С удовольствием помощь депутатам оказывают и молодые парламентарии, набираясь опыта на практике.

Мария Бунина, председатель секции по образованию и патриотическому воспитанию Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Юным парламентариям необходим опыт в работе с вопросами населения. Нам тоже интересно узнать, чем интересуются жители нашего района, какие у них есть проблемы. Может, мы можем помочь депутатам Минского городского Совета депутатов с решением вопросов, касающихся молодежи, молодежного крыла.

Оставаться за кадром молодежь не планирует, а потому сама выдвигает инициативы. Так, в Молодежном совете уже ведется работа над созданием интерактивных карт с именами героев Великой Отечественной войны. Пока геометки появились только у Первомайского района, параллельно сбор и анализ информации продолжается.

Мария Бунина:

Основная задача секции: подарить карту с изображением на ней всех музеев, памятников, памятных досок, улиц, названных в честь героев ВОВ. Так мы сможем передать будущему поколению историческую правду. Интерактивную карту члены Молодежного совета представят жителям столицы и всем белорусам к 80-летию освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков.