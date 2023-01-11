Почему Рождество – главный праздник для верующих? Рассказал митрополит Вениамин

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. Сегодня вместе с нами весь мир радуется тому, что родился Спаситель Христос, Господь. И это поистине величайшее событие в истории всего человечества. Когда-то наши прародители Адам и Ева, преступив Божью заповедь, утратили радость близкого общения с Богом и потеряли рай. Но уже тогда милосердный Господь дал им обетование о том, что в мир придет Спаситель, чтобы вернуть людям потерянное. С тех пор ветхозаветные праведники, помня об этом обетовании, с нетерпением и благоговением ожидали его исполнения. Но вот настало время исполнения древнего пророчества. И в мир пришел сын Божий. Великое событие Рождества Христова произошло не в царских чертогах, не при ликовании множества людей, а в скромном вертепе, в тишине и уединении. В мир пришел царь, но царство его было не от мира сего. Многие ждали от него земных благ и спасения от житейских невзгод. Но Христос пришел не для этого.

Своим подвигом земного служения, крестной смерти и светлого воскресения он вновь открыл врата рая, которые некогда были затворены для наших прародителей Адама и Евы. Вот почему Рождество Христово – это праздник всего человечества, это также и личный праздник каждого из нас. И если мы верим в него как в своего Спасителя, стараемся жить и поступать в соответствии с заповедями Евангелия, то мы идем по этому благодатному пути. И тогда наша жизнь наполняется глубоким смыслом, ведь это не просто проживание дней, но шествие вечное, небесное царство. Мир, погруженный в свои суетные дела, не заметил пришествия в мир сына Божьего. Но те, кто верили в Бога и были духовно внимательными, узнали об этом радостном событии.

«Господь коснется их сердца». Протоиерей о занятиях с детьми в духовном центре – подробности здесь.

Так простодушны, но искренне любящие Бога пастухи пришли поклониться и поприветствовать своего Спасителя. С другой стороны, мудрецы с Востока преодолели огромное расстояние, чтобы воздать хвалу родившемуся богомладенцу. Вот и сегодня каждый, если всем сердцем искренне обратится к Богу в благодарственной молитве, сможет разделить торжество великого праздника. Пусть в эти святые дни родившийся от Девы Марии богомладенец Христос дарит каждому из нас рождественскую радость. Доброго здравия, помощи Божьей во всех трудах, пусть каждый день нашей жизни освещается светом Вифлеемской звезды.