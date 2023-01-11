«Прекрасная практика». Как прошёл Единый день депутата в Минске?

Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Пилотный проект «Единый день депутата». 55 городских парламентариев принимали в общей сложности на протяжении 12 часов. Как все прошло?

Надежда Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Прошло все замечательно. Я принимала с 18:00 до 20:00. У меня было три обращения. На одно из них я дала ответ, и не потребовалось дополнительных разъяснений. Два остальных обращения мы отработаем, рассмотрим и, конечно же, поможем. Екатерина Забенько:

Андрей Александрович, вы давали не один раз интервью по этой теме и сказали, что ожидаете не официальный прием, а теплую и дружескую встречу. Так и получилось?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Конечно. Надежда сказала, что у нас прошел замечательный депутатский марафон. И с 8:00 до 20:00 наши избиратели и все жители столицы могли обратиться к любому депутату независимо от места регистрации. Это очень удобно. Естественно, депутатский корпус столицы это отработал. Все прекрасно, все замечательно. Почему душевно и тепло? Во-первых, мы решаем наши общие проблемы, мы слышим и слушаем друг друга. Это сегодня очень важно. Конечно, те предложения, которые прозвучали от жителей столицы, – это хорошее подспорье депутатам для реализации локальных нормативных актов в части тех вопросов, которые так сегодня интересуют горожан. Прекрасная практика. Уверен, что она впишется в дальнейшем в рабочий график депутатского корпуса. Уверен, что в следующие месяцы мы опять встретимся и проедем Единый день депутата. Екатерина Забенько:

Получается, что это уже вторая встреча с жителями Минска за последний месяц. Сначала был прием граждан, а сейчас Единый день депутата. Получается, что вы как народные избранники готовы идти навстречу людям и помогать решать их проблемы. Насколько востребована эта услуга?

Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:

На сегодня депутаты работают не только в дни приема. Они работают каждый день и круглые сутки, потому что избиратели знают нас, избиратели знают, где мы работаем, где нас искать, и там найти нас они могут легко и просто. К слову «марафон» я бы добавил еще слово «эстафета», потому что те часы, которые у нас были разделены между депутатским корпусом, как мне показалось, было очень интересно, принимая эстафету предыдущего коллеги, ты интересуешься, сколько было у него, какая была тематика, какие были острые вопросы. У меня на приеме даже получилось так, что мы вдвоем (завершая мой прием, пришел мой коллега Иван Данченко) беседовали с одной из заявительниц. Екатерина Забенько:

У меня как жителя столицы наверняка подкупили бы условия. Если бы у меня была возможность, были бы проблемы, то я бы обязательно пришла, потому что без предварительной записи, можно было прийти в любую администрацию независимо от прописки, время тоже очень удобное. Сработала ли такая открытость по отношению к избирателям?

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мне досталась первая половина дня. Депутат горсовета очень доступен. У него два официальных приема есть. С учетом того, что за плечами уже наш определенный депутатский срок в этом созыве, многие люди знают уже даже мобильные телефоны. Екатерина Забенько:

Я обратила внимание, что на сайте у некоторых именно мобильные контакты. Олег Аврутин:

Бывают же ситуации, которые требуют незамедлительного решения. Иногда, видя, что как-то не так реагируют службы, звонят и излагают проблему. И никто из депутатов не откажется решить. Мы всегда включаемся. Поэтому такая дополнительная опция в виде Единого дня депутата призвана еще раз напомнить людям, что у нас есть депутаты, есть такая возможность, потому что иногда люди просто ей не пользуются. А работа с местным депутатом, у которого хорошая связь с местными службами, бывает зачастую более результативной, чем просто писать жалобы, обращения и так далее. Это путь решения проблем бывает намного короче.

Екатерина Забенько:

В процентном соотношении какое количество вопросов удается решить или подсказать человеку, по какому пути двигаться дальше? Олег Аврутин:

Я считаю, что в 100 %. Когда впервые был Единый день депутата, так получилось, что ко мне пришел человек из другого района, и там была проблема, в которую действительно пришлось глубоко вникнуть, ей было, наверное, 4 или 5 лет. И это рассмотрение закончилось тем, что мне пришлось человеку объяснять, что все, что в рамках закона нашей страны мы должны были сделать, мы полностью все исполнили. Человек не хотел этого принимать, у него было много разных ответов, к сожалению. Но этот вопрос был рассмотрен очень досконально всеми, кто бы мог разобраться. Почему я говорю, что 100 %? 100 % обращений, которые приходят депутатам, внимательно рассматриваются. Какой получается результат – здесь уже все зависит от того, какая нормативная база. Поэтому 100 % адекватной реакции на эти обращения. Екатерина Забенько:

Андрей Александрович, вы тоже сказали, что прием граждан велся в онлайн-режиме. У меня складывается впечатление, что такой режим у вас со своими избирателями какой-то постоянный. То есть прием граждан – это просто возможность пообщаться, познакомиться, но вы, я так понимаю, на связи всегда.