К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек

Новости Беларуси. Минская область принимает поздравления с 85-летием. В каждом районе пройдут торжественные мероприятия, где отметят лучших и подведут итоги работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодечно одно из первых встретило праздник. В фойе работали тематические выставки, фотозоны. В зале – представители органов власти, общественных организаций, различных сфер деятельности, ветераны и молодежь. Это те люди, которые вносят вклад в развитие малой родины и центрального региона. Лучшие отмечены почетными грамотами и благодарностями.

Ольга Белько, руководитель образцового хора «Журавочка»:

Я очень благодарна своему коллективу, своей администрации за то, что моя кандидатура прошла на такое высокое награждение. Людям всегда приятно, когда им говорят спасибо.

Инна Рушук, директор гимназии-колледжа искусств Молодечно:

Самое главное – когда труд твой отмечен. Когда тебя признают, признают не только тебя, а в твоем лице коллектив, который у тебя за спиной, который работает плодотворно, творчески, профессионально на благо своего учреждения, своего района, на благо Минской области и в целом Республики Беларусь.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Я считаю, что Минская область – мощная область во всех отношениях. И то, что центральная область. И, как все говорят, это действительно так, это сердце нашей любимой Родины. И самое главное – это область, где живут трудолюбивые, достойные и очень уникальные люди.