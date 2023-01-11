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К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек

11 января 2023 13:55
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Новости Беларуси. Минская область принимает поздравления с 85-летием. В каждом районе пройдут торжественные мероприятия, где отметят лучших и подведут итоги работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек -1

Молодечно одно из первых встретило праздник. В фойе работали тематические выставки, фотозоны. В зале – представители органов власти, общественных организаций, различных сфер деятельности, ветераны и молодежь. Это те люди, которые вносят вклад в развитие малой родины и центрального региона. Лучшие отмечены почетными грамотами и благодарностями.

К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек -4

Ольга Белько, руководитель образцового хора «Журавочка»:
Я очень благодарна своему коллективу, своей администрации за то, что моя кандидатура прошла на такое высокое награждение. Людям всегда приятно, когда им говорят спасибо.

К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек -7

Инна Рушук, директор гимназии-колледжа искусств Молодечно:
Самое главное – когда труд твой отмечен. Когда тебя признают, признают не только тебя, а в твоем лице коллектив, который у тебя за спиной, который работает плодотворно, творчески, профессионально на благо своего учреждения, своего района, на благо Минской области и в целом Республики Беларусь.

К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек -10

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Я считаю, что Минская область – мощная область во всех отношениях. И то, что центральная область. И, как все говорят, это действительно так, это сердце нашей любимой Родины. И самое главное – это область, где живут трудолюбивые, достойные и очень уникальные люди.

К 85-летию Минской области награды облисполкома получат 270 человек -13

Наградами Миноблисполкома отмечены 270 жителей центрального региона. 85-летие со дня образования Минская область отпразднует 15 января.

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# Госнаграды # общество # Ольга Белько # Инна Рушук # Иван Маркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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