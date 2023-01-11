Школьники из Клецка прошли на областной этап «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Более 40 инновационных проектов отобраны на областной этап республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Он пройдет 31 января в Борисовском районе. Сюда привезут свои разработки новаторы и рационализаторы из 15 районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» сегодня не нуждается в рекламе. Желающих показать свои идеи, а после их воплотить в жизнь все больше. В центральном регионе уже прошли зональные этапы. Впереди – область.