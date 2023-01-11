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Школьники из Клецка прошли на областной этап «100 идей для Беларуси»

11 января 2023 13:49
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Новости Беларуси. Более 40 инновационных проектов отобраны на областной этап республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Он пройдет 31 января в Борисовском районе. Сюда привезут свои разработки новаторы и рационализаторы из 15 районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьники из Клецка прошли на областной этап «100 идей для Беларуси»-1

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» сегодня не нуждается в рекламе. Желающих показать свои идеи, а после их воплотить в жизнь все больше. В центральном регионе уже прошли зональные этапы. Впереди – область.

Школьники из Клецка прошли на областной этап «100 идей для Беларуси»-3

Влада Родовская, корреспондент:
Трое талантливых ребят из Клецкого района представили свои проекты на высоком уровне, причем абсолютно разной направленности. Это физика, нефтехимия и даже национальная безопасность.

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# Конкурс # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

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