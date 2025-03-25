Лукашенко: общее направление движения – традиции, трудолюбие, технологии

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу на Конституции наш Президент давал уже седьмой раз. Но с каждым годом мы видим, как растет уровень организации торжественного мероприятия, которое начинает отсчет нового периода в жизни страны, продолжая следовать намеченному пути развития государства и соблюдая главные национальные традиции Беларуси.

Сегодня 25 марта. Дата из календаря оппонентов белорусского народа. Они выбрали день фейковой истории. Беларусы проголосовали за будущее. Теперь 25 марта – действительно день торжества воли народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы – нация, достойная уважения! Вступая в новый исторический период, Беларусь опирается на выверенную временем стратегию развития. Она определена давно – на республиканских референдумах и народных вече – Всебелорусских народных собраниях. Мы ее только корректируем в соответствии с моментом, нашим опытом и нашими ресурсами. Общее направление движения – это традиции, трудолюбие, технологии.