Новости по тегу #Владимир Шибеко

Кроме того, в 2026-м в столице запланирована замена 220 остановочных павильонов.
Лідарамі сталі супрацоўнікі адміністрацыі Кастрычніцкага раёна. Другой апынулася каманда Заводскага раёна, на трэцім месцы – прадстаўнікі Партызанскага.
Каждое дерево символизирует мирный год, прожитый после войны.
Здесь, в профильных классах инженерной направленности, на повышенном уровне изучают химию, биологию. А теперь появилось и современное пространство, где есть все возможности для проведения различного рода опытов и исследований.
Начало нового учебного года для мальчишек – это чистый лист. А задача взрослых – поддержать их и помочь сделать первый шаг к новым достижениям.
Теперь 25 марта должно остаться в истории без разночтений. Это реальное торжество народной воли.
На ней размещены 13 предприятий и организаций, которые достигли наилучших показателей социально-экономического развития.
Его в начале недели подарили Александру Лукашенко от имени коллектива Минского автомобильного завода, и глава государства сразу же нашел как и где его применить.
Мы пообщались с главой администрации Заводского района, и вот как он прокомментировал такой жест Президента.
Марафон «От всей души» завершился, но на этом добрые дела не заканчиваются. Забота о пожилых людях и ветеранах – приоритет социальной политики Беларуси.
На сцене Дворца культуры МАЗ выступили талантливые представители различных объединений и профессий.
Около 700 школьников в разных весовых и возрастных категориях демонстрировали навыки владения приемами в таких видах спорта, как каратэ, бокс, дзюдо и тхэквондо.
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