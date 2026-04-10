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Новости по тегу #Владимир Шибеко

В Минске отремонтируют почти 2 млн «квадратов» дорог
10 апреля 2026 17:49

В Минске отремонтируют почти 2 млн «квадратов» дорог

Биатлонная эстафета среди команд Мингорисполкома и администраций районов прошла в столице
21 февраля 2026 11:02

Биатлонная эстафета среди команд Мингорисполкома и администраций районов прошла в столице

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в деревне Большой Тростенец
15 ноября 2025 10:40

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в деревне Большой Тростенец

Опыты и высокоточные исследования! В 21-й столичной гимназии открылся современный экоцентр
05 сентября 2025 08:01

Опыты и высокоточные исследования! В 21-й столичной гимназии открылся современный экоцентр

Администрация Заводского района поздравила с новым учебным годом ребят с инвалидностью
04 сентября 2025 17:53

Администрация Заводского района поздравила с новым учебным годом ребят с инвалидностью

Инаугурация Президента – новая летопись суверенной Беларуси. Подвели итоги главного события недели
30 марта 2025 16:58

Инаугурация Президента – новая летопись суверенной Беларуси. Подвели итоги главного события недели

В Заводском районе открыли обновлённую доску почёта
17 марта 2025 18:23

В Заводском районе открыли обновлённую доску почёта

«Этот президентский подарок для нас открывает дороги» – социально-педагогическому центру передали новый автобус МАЗ
23 января 2025 14:33

«Этот президентский подарок для нас открывает дороги» – социально-педагогическому центру передали новый автобус МАЗ

Лукашенко подарил новый пригородный автобус детскому приюту Заводского района
21 января 2025 18:38

Лукашенко подарил новый пригородный автобус детскому приюту Заводского района

Марафон «От всей души» – в Заводском районе прошёл праздничный огонёк «Я верю в чудо»
15 января 2025 17:42

Марафон «От всей души» – в Заводском районе прошёл праздничный огонёк «Я верю в чудо»

Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»
06 декабря 2024 18:04

Заводской район открыл культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»
25 ноября 2024 08:19

В столице завершился VI фестиваль боевых искусств «Минский рубеж»